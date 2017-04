Stand: 08.04.2017 12:07 Uhr

Tourismus: Hohe Erwartungen für Ostern

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern geht mit hohen Erwartungen in das kommende Osterfest und damit auf den ersten Saisonhöhepunkt zu. Nach Angaben des Landestourismusverbands gehen die Hoteliers von einer durchschnittlichen Auslastung von 75 Prozent aus, ein Drittel sogar von 90 Prozent. Dies habe sich in einer verbandsinternen Umfrage ergeben.

Videos 02:17 min Seebäder wollen Kurtaxe erhöhen 24.03.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Zum Saisonstart wollen die Seebäder ihre Kurtaxen erhöhen. In Lubmin sollen künftig auch Tagestouristen zahlen. Die Gemeinde hofft so auf rund 100.000 Euro Mehreinnahmen. Video (02:17 min)

Spätere Feiertage, höhere Erwartungen

Positiv wirke sich aus, das Ostern zwei Wochen später liege als im vergangenen Jahr, so der Sprecher des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Deshalb lägen die Erwartungen auch um fünf Prozentpunkte höher als vor Ostern 2016. Insgesamt endete das vergangene Jahr mit einer Rekordübernachtungszahl von 30,3 Millionen.

Renovierungen pünktlich fertig

Gut vorbereitet gehen auch die Jugendherbergen in die Feiertage. In den Wintermonaten sei umfangreich renoviert und verschönert worden, sagte Landesverbandschef Kai-Michael Stybel: "Wir sind weit gekommen und pünktlich zum Saisonstart wurden die letzten Wände gestrichen und Böden gewienert". Stybel geht davon aus, dass die Auslastung in den landesweit 18 Unterkünften mit ihren 3.300 Betten bei rund 60 Prozent liegen wird.

Auf Campingplätzen meist keine Reservierung nötig

Auf den rund 200 Campingplätzen wird es voraussichtlich etwas ruhiger zugehen. "Vorbestellungen sind nicht unbedingt notwendig", sagte der Sprecher des Landescampingverbands, Gerd Scharmberg. Ostern sei der erste kleine Saisonstart, zu Pfingsten werde es dann richtig losgehen.

