Stand: 25.03.2017 10:08 Uhr

Tierparks wieder offen - Kritik an Stallpflicht

Rund zehn Wochen nach dem ersten saisonalen Vogelgrippe-Fall in Mecklenburg-Vorpommern sind die Volieren in den Tiergärten des Landes an diesem Wochenende erstmals wieder komplett geöffnet. Allerdings beklagen zahlreiche Einrichtungen erhebliche Verluste in ihren Beständen.

Viele unbefruchtete Eier

Jürgen Güntherschulze, Chef im Haustierpark Lelkendorf (Landkreis Rostock), sieht sogar einige seiner vom Aussterben bedrohten Rassen akut in ihrem Fortbestand gefährdet. Weil wertvolle Zuchttiere aufgrund der Aufstallpflicht verendet seien, wird es nach Aussage des erfahrenen Zoologen in diesem Jahr kaum oder gar keinen Nachwuchs geben. Zudem seien viele der jetzt verspätet gelegten Eier in den Nestern unbefruchtet.

Videos 02:36 min Experten: Vogelgrippe-Virus mutiert ständig 20.03.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Seit Jahren sind die Forscher des Friedrich-Loeffler-Instituts dem hochansteckenden Vogelgrippe-Virus auf der Spur. Nach den aktuellen Erkenntnissen passt sich das Virus ständig an. Video (02:36 min)

Tierparkleiter lehnen Aufstallpflicht ab

Güntherschulze bezeichnet die vom Landwirtschaftsministerium im November verordnete Aufstallpflicht als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und zudem als nicht zielführend. Nicht Wildvögel oder inzwischen seltene Arten, die von Rassegeflügelhaltern betreut werden, seien für die Geflügelpest-Gefahr verantwortlich. Vielmehr sei es der "weltweite Futtermitteltourismus für Hochleistungsrassen in großen Stallanlagen", so der Tierparkleiter.

Mehrere Tierparke betroffen

Ähnlich argumentieren auch der Chef des Wildparks in Güstrow, Klaus Tuscher, und Matthias Haase vom Vogelpark Marlow. Eine mögliche erneute Aufstallpflicht im kommenden Herbst lehnen sie alle kategorisch ab. Im Zuge der Vogelgrippe-Welle waren mehrere Tierparke im Nordosten betroffen und mussten zeitweilig schließen.

Weitere Informationen "Die stärkste Geflügelpest aller Zeiten" Der Präsident des Friedrich-Loeffler-Insituts, Thomas Mettenleiter, hat vor einer zu großen Entspannung bei der Geflügelpest gewarnt. Eine Checkliste soll Geflügelhaltern helfen. mehr Geflügel im Nordosten darf endlich wieder raus Stallpflicht adé - Geflügelzüchter in Mecklenburg-Vorpommern können aufatmen: Endlich können sie ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Doch Ausnahmen bestätigen die neue Regel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.03.2017 | 08:00 Uhr