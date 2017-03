Stand: 17.03.2017 13:15 Uhr

Tier-Risse: Gentests überführen Wölfe

Gentests des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen haben bestätigt, dass Wölfe in diesem Jahr in vier Fällen Nutztiere in Mecklenburg-Vorpommern gerissen haben. Insgesamt wurden dabei 20 Tiere getötet und acht weitere verletzt. In drei Fällen hatten Wölfe Schafherden angegriffen: Anfang Februar südlich des Saaler Boddens, Mitte Februar in der Nähe von Bützow (Landkreis Rostock) und bei Löcknitz nahe der polnischen Grenze.

Wolf reißt Damhirsche in Pampow

Nordöstlich von Löcknitz in Pampow war demnach auch ein Wolf in ein gut gesichertes Damwildgatter eingedrungen und hatte mehrere weibliche und junge Damhirsche gerissen. Am Saaler Bodden und in Bützow wird vermutet, dass ein durchwandernder Wolf der Täter war, da es dort keine bekannten Rudel gibt. Die anderen Tatorte liegen innerhalb des Territoriums des Wolfsrudels in der Ueckermünder Heide.

Backhaus: Wolfssichtungen melden

Die betroffenen Tierhalter können Entschädigungen erhalten, teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit. Er wies erneut daraufhin, dass alle Tierhalter ihre Vorkehrungen überprüfen sollten. Die Zäune müssen rundrum geschlossen und hoch genug sein. Außerdem rief Backhaus die Bevölkerung auf, das Wolfsmonitoring des Landes zu unterstützen und Belege für konkrete Beobachtungen von Wölfen zur Verfügung zu stellen.

Schafhalter stöhnen über Kosten

Derweil befürchtet der Landesschaf- und Ziegenzuchtverband, dass der Zuschuss vom Land für die zusätzliche Aufrüstung der Zäune nicht reichen könnte. Jeder Schaf- und Ziegenhaltern kann bis zu 75 Prozent seiner zusätzlichen Kosten vom Land zurückfordern, sofern er keine anderweitige Förderung bekommen hat. Der Zuschuss ist jedoch eine freiwillige Leistung des Landes, die nach Haushaltslage gezahlt wird.

Zu wenig Mittel für Herdenschutzmaßnahmen?

Backhaus hatte zur Eile gemahnt: Nur wer bis zum Sommer dieses Jahres seine Zäune aufgerüstet hat, könne nach einer Wolfsattacke mit einer Entschädigung rechnen. Der Fördertopf war aber schon im November leer. Dies bestritt das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage zwar, aber NDR 1 Radio MV liegt die Antwort an einen Tierhalter aus dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt von Ende November vor, worin es heißt: "Für das Jahr 2016 sind diese Haushaltsmittel vollständig ausgeschöpft." Der Antragsteller wurde auf 2017 vertröstet.

