Tief "Hubert": Schnee und Dutzende Unfälle

Nachdem heute Morgen die Verkehrsbedingungen in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns durch Schneefall erheblich behindert waren, hat sich die Situation auf den Straßen mittlerweile wieder beruhigt. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, haben sich die Autofahrer der Verkehrslage gut angepasst. Besonders betroffen ist die Mecklenburgische Seenplatte. Dort sind in der Nacht mehr als 20 Zentimeter Schnee gefallen, Ursache ist das kleine Tief "Hubert".

"Hubert" - kleines Tief mit großer Wirkung

Am Dienstagvormittag registrierte die Polizei vier Unfälle im Bereich Neubrandenburg und fünf im Bereich Uecker-Randow. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. So rutschte ein Autofahrer auf der Straße zwischen Torgelow und Pasewalk bei einem Überholmanöver mit seinem Wagen in den Schneematsch, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurden laut Polizei fünf Menschen leicht verletzt. Bei Kraase bei Möllenhagen nahe Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war ein Schulbus in den Straßengraben gerutscht. Die Kinder im Bus wurden abgeholt. Keines wurde verletzt.

Verletzte und hoher Sachschaden

Es kam insgesamt zu erheblichen Verspätungen im Busverkehr. Auch auf den Autobahnen habe sich die Situation mittlerweile beruhigt, sagte eine Polizeisprecherin zu NDR 1 Radio MV. Am Dienstagmorgen war es dort zu mehreren kilometerlangen Staus gekommen, weil sich aufgrund des Schneefalls und der Glätte zahlreiche Unfälle ereignet hatten. Die Polizei zählte insgesamt rund 40 witterungsbedingte Unfälle. Dabei waren insgesamt acht Menschen verletzt worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei bislang auf etwa 130.000 Euro.

Noch Bergungsarbeiten auf A 24

Auch in den anderen Landesteilen hat sich die Verkehrssituation beruhigt. Auf der A 24 am Dreieck Schwerin laufen gegenwärtig noch die Bergungsarbeiten für einen LKW. Gewarnt wird jetzt vor allem auch vor herunterstürzenden Ästen, die der nassen Schneelast nicht standhalten.

