Theater Vorpommern: Neuer Tarifvorschlag

Bei den Verhandlungen über den neuen Haustarifvertrag am Theater Vorpommern ist es am Mittwochabend zu keiner Einigung gekommen. Die Arbeitgeber legten zwar ein neues Angebot vor, jedoch wollen die Gewerkschaften erst in den Gremien darüber beraten. Die Beschäftigten müssen also weiter um ihre Zukunft bangen, denn sollte es zu keiner Einigung oder kurzfristigen Verlängerung des bestehenden Haustarifvertrags kommen, droht dem Theater die Insolvenz. "Das wäre eine absolute Katastrophe", sagte der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Theater-Intendant nennt Vorschlag ein "gutes Angebot"

Schon seit 20 Jahren verzichten die am Theater Vorpommern Beschäftigten wegen der angespannten finanziellen Lage des Hauses auf einen Teil ihres Lohnes. Der bisherige Haustarifvertrag lag 17 Prozent unter dem Flächentarifvertrag und war im Januar ausgelaufen. Seitdem werden die 276 Mitarbeiter befristet bis zum Ende dieses Monats nach einem Überbrückungsvertrag bezahlt. Die Trägerkommunen und das Land hätten den Gewerkschaften nun ein Angebot vorgelegt, das bis zur Fusion zum "Staatstheater Nordost" eine stufenweise Steigerung um 9,5 Prozent vorsehe, sagte der Intendant des Theaters, Dirk Löschner. "Das ist ein gutes Angebot. Doch wir haben bislang keine Einigung erzielt", erklärte er nach den etwa viereinhalbstündigen Verhandlungen.

Gewerkschaftsgremien beraten über Vorschlag

Die Gewerkschaften bezeichneten das vorgelegte Angebot als "sehr, sehr schwierig". Das strukturelle Defizit zum Flächentarif würde zum 1. Januar 2018 noch immer bei 15 Prozent, zum Sommer 2018 bei etwa 13 Prozent liegen, weil auch die Flächentarife in diesem Zeitraum stiegen. "Für diesen Vorschlag haben wir kein Verhandlungsmandat", sagte Gerrit-Michael Wedel von der Vereinigung deutscher Opernchöre. Deshalb müsse er zunächst in den Gremien beraten werden.

"Ball liegt nun bei den Gewerkschaften"

Die Vereinigung Deutscher Opernchöre und weitere Gewerkschaften fordern eine deutliche Annäherung der Löhne an den Flächentarifvertrag. Dies würde allein bis Ende des Jahres Mehrausgaben von insgesamt rund zwei Millionen Euro bedeuten. Das jetzige Angebot der Arbeitgeber sieht nach Angaben des Intendanten bis zum Jahresende eine Steigerung um 4,75 Prozent und von Januar 2018 an in zwei weiteren Stufen eine Steigerung um weitere 4,75 Prozent vor. Dabei werde die letzte Stufe vor der Theaterfusion in Höhe von 2,25 Prozent ausschließlich vom Land finanziert, sagte Löschner. "Das Angebot zeigt, dass es dem Land mit der Unterstützung des Theaters im Osten des Landes ernst ist." Der Ball liege jetzt bei den Gewerkschaften.

