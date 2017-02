Stand: 07.02.2017 10:55 Uhr

Konstruktionsfehler bei Peenetalbrücke in Jarmen?

Die Peenetalbrücke in Jarmen auf der A 20 muss offenbar aufgrund von Konstruktionsfehlern umfangreich repariert werden. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, müssen die sechs Fahrbahnübergänge und die Straßendecke erneuert werden. Aufgrund der Schäden ist auf der Brücke zurzeit nur noch Tempo 40 erlaubt.

Tempo-Limit auf der Autobahn 20

Wie der Leiter des Autobahnamtes in Güstrow, Roland Norman, am Dienstag sagte, weisen alle sechs Fahrbahnübergänge überraschend starke Beschädigungen auf. Einer der sechs Übergänge ist so kaputt, dass das Tempo-Limit verhängt werden musste. Auch die andern fünf wiesen bereits Mängel auf. Die Fahrbahnübergänge sorgen für die nötige Federung der Brücke.

Sind die Schäden die Folge von Konstruktionsfehlern?

Die Brücke war erst vor 15 Jahren fertiggestellt worden. Die Teile hätten eigentlich länger halten sollen, so Norman. Er nannte den Vorgang im Gespräch mit NDR 1 Radio MV einen Konstruktionsfehler. Die Bauarbeiten sollen im April beginnen und bis Ende des Jahres dauern. Die Kosten von voraussichtlich sechs bis sieben Millionen Euro wird nach Angaben des Amtes der Bund tragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.02.2017 | 13:00 Uhr