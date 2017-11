Stand: 03.11.2017 13:44 Uhr

Swinetunnel: Deutlich mehr Verkehr auf Usedom

Mit dem Bau des Swinetunnels in der polnischen Stadt Swinemünde droht Usedom zum Teil deutlich mehr Verkehr. In Folge der Verbindung der Inseln Usedom und Wollin könnte vor allem der Schwerlastverkehr auf der deutschen Seite deutlich zunehmen. Davon geht ein Gutachten des Infrastrukturministeriums aus, das am Freitag vorgestellt wurde.

Planer erwarten mindestens 13 Prozent mehr Verkehr

Das Worst-Case-Szenario mit einem Schwerlastanteil von 45 Prozent träte dann ein, wenn zusätzlich zum Bau des Tunnels die Tonnage-Begrenzung für Lastwagen am Grenzübergang Garz (bislang 7,5 Tonnen) aufgehoben und die Bundesstraße 110 ausgebaut würde. Unabhängig vom Bau des Swinetunnels rechnen die Verkehrsplaner bis 2030 mit einer Zunahme des Gesamtverkehrs auf Usedom um 13 und des Schwerlastverkehrs um 32 Prozent.

Mit Gewichtsbegrenzung nur moderate Verkehrszunahme

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) sprach sich bei der Vorstellung des Gutachtens dafür aus, die Gewichtsbegrenzung beizubehalten. Unter Berufung auf ein Rechtsgutachten zeigte sich der Minister zuversichtlich, dass eine Begrenzung auch europarechtlich Bestand haben werde. Eine Tonnage-Freigabe am Grenzübergang zöge einen immensen Lkw-Verkehr auf die Insel, ohne dass er zu einem Mehrwert führen würde, sagte Pegel. Bleibe der Grenzübergang für große Lastwagen geschlossen, würden vorrangig Tagesausflügler den Tunnel nutzen. Die Verkehrszuwächse seien dann moderat. Pegel räumte allerdings ein, dass bereits jetzt die obere Leistungsfähigkeit der Straßen auf der Insel erreicht sei.

EU fördert 225-Millionen-Euro-Projekt

Ende April hatten Vertreter der Stadt Swinemünde (Świnoujście) und der polnischen Regierung die Finanzierung des geplanten Swinetunnels besiegelt. Zwei Verträge zur Finanzierung des Projekts wurden unterzeichnet. Die EU hatte bereits eine Förderung des rund 225 Millionen Euro teuren Projekts zugesagt. 15 Prozent der Baukosten übernimmt die Stadt Swinemünde. Das Geld kommt unter anderem aus den Steuereinnahmen durch den neuen Gashafen. Denn die 41.000-Einwohner-Stadt direkt an der Grenze zu Deutschland floriert. Sie investiert kräftig in ihre Infrastruktur: Ein Flüssiggas-Terminal wurde kürzlich in Betrieb genommen, im Kurviertel entstehen moderne Hotels und der Übersee-Hafen soll in naher Zukunft vergrößert werden.

