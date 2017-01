Stand: 07.01.2017 10:44 Uhr

Südbahngipfel: Gemeinden kämpfen weiter um Bahnstrecke

In Plau am See (Ludwigslust-Parchim) haben Anwohner und Gemeinde-Vertreter aus Parchim, Plau, Malchow und Waren über eine Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Malchow und Parchim beraten. Auf dem sogenannten ersten Südbahngipfel kritisierten die Teilnehmer erneut die Einstellung der Verbindung zwischen Parchim und Malchow. Auch der Vorsitzende des Tourismusverbandes und CDU Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller nahm an der Veranstaltung teil.

Bürgerinitiative: Fehlende Ost-West-Verbindung schadet Tourismus

Die fehlende Ost-West-Verbindung auf der Schiene beeinträchtige den Tourismus ebenso wie die Mobilität gerade der jungen Leute, so Clemens Russel von der Bürgerinitiative. Der Bus sei wegen der langen Fahrzeiten und der fehlenden Fahrradmitnahmemöglichkeiten keine Alternative. Zudem, so Russell, befürchte man mittelfristig auch die Einstellung des Verkehrs zwischen Waren und Malchow.

Pro Bahn will Potenzial der Südbahn aufzeigen

Der Fahrgastverband Pro Bahn kündigte an, im Sommer zum Malchower Volksfest und zur Plauer Badewannen-Rallye Züge zwischen Malchow und Parchim sowie zwischen Plau und Güstrow auf eigene Rechnung fahren zu lassen, um zu zeigen, dass die Südbahn Potenzial für die Zukunft hat.

Parchim-Malchow im Dezember 2014 eingestellt

Die Bahn-Verbindung zwischen Parchim und Malchow war im Dezember 2014 vom Land eingestellt worden, weil zu wenige Fahrgäste die Strecke genutzt hatten, so die Begründung des Verkehrsministeriums. Seitdem fahren auf der Strecke Busse.

Weitere Informationen Südbahn-Initiative übergibt 17.000 Unterschriften 2015 wurde die Südbahn zwischen Malchow und Parchim eingestellt. Die Bürgerinitiative "Pro Schiene" fordert eine Wiederbelebung der Strecke. Am Dienstag übergaben Vertreter eine Unterschriften-Liste. (28.06.2016) mehr 5 Bilder Die Südbahn soll bleiben "Pro Bahn" heißt die Bürgerinitiative, die sich gegen die geplanten Einstellung der Zugverkehrs der "Südbahn" stark macht. (14.11.2014) Bildergalerie Kreise scheitern mit Südbahn-Klage Die Kreise Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte sind mit ihrer Klage zum Südbahn-Erhalt auch vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald gescheitert. (11.02.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.01.2017 | 08:00 Uhr