Sturmschäden: Akute Gefahr an zwei Dünen

Einen Monat nach dem Sturmhochwasser an der Ostseeküste hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Graal-Müritz eine Schadensbilanz für Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Demnach hat das Sturmhochwasser insgesamt rund 500.000 Kubikmeter Sand aus den Dünen des Landes abgetragen. Die erste Auswertung von Luftaufnahmen durch Spezialflugzeuge hätten zudem gezeigt, dass zwei Dünenabschnitte so schwer beschädigt wurden, dass akuter Handlungsbedarf bestehe.

Graal-Müritz und Wustrow besonders betroffen

So seien ein 300 Meter langer Dünenabschnitt bei Graal-Müritz und ein 200 Meter langer Abschnitt bei Wustrow auf dem Darß weggespült worden. Dort seien zwei der aus drei Teilen bestehenden Düne nicht mehr vorhanden. Nun werde der fehlende Sand aus einem benachbarten Strandabschnitt, in dem sich viel Sand abgelagert hat, per Lkw zur betroffenen Düne transportiert und eingebaut.

Backhaus: Strände bis Ostern wieder sicher

Auch bei Ahrenshoop, Prerow-Zingst, Glowe, Lobbe-Thiessow und Lubmin müssen Dünen repariert werden. Hier bestehe aber kein akuter Handlungsbedarf, es werde aber noch in diesem und den kommenden Jahren Sand aufgespült, so der Umweltminister. Bis Ostern sollten Menschen zumindest die Strände wieder gefahrlos betreten können. Dazu zähle auch das Wiederherstellen von Dünenüberwegen, das Beseitigen von Treibgut und wurfgefährdeten Bäumen sowie das Reparieren von Seebrücken.

Weggespülte Strände, zerstörte Buden und tonnenweise Müll

In Zempin auf Usedom und Binz auf Rügen hat die Sturmflut besonders schwere Schäden verursacht.

Ein Sturmtief hatte an der gesamten Ostsee-Küste in der Nacht zum 5. Januar für Überschwemmungen und Küsten-Abbrüche gesorgt sowie tonnenweise Müll an die Strände gespült. Zwischen Zempin und Koserow brach ein Teil einer Imbissbude ab. In einer vorläufigen Schätzung ging das Ministerium von Schäden in Höhe von rund fünf Millionen Euro aus. Das Land hatte zunächst einen Hilfsfond in Höhe von 25 Millionen Euro bereitgestellt.

