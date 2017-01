Stand: 09.01.2017 16:55 Uhr

Sturmflut: Vier Abschnitte besonders betroffen

Nach der schweren Sturmflut in der vergangenen Woche laufen in den Gemeinden an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns die Aufräumarbeiten. In Binz auf Rügen wurden die ersten der mehr als 100 beschädigten Strandaufgänge wieder hergestellt. Laut Bürgermeister Karsten Schneider fallen für die Sanierung der Aufgänge und der Beseitigung des tonnenweise angespülten Unrates voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro an. In Lubmin sollen noch in dieser Woche vor allem die unterspülten Betonplatten an den Strandzugängen, die auch für Rettungsfahrzeuge gebaut wurden, gesichert werden.

Sturmflut-Schäden: Blick von oben auf die Küste Nordmagazin - 06.01.2017 19:30 Uhr Das Hochwasser hat der Küste ordentlich zugesetzt - an der Steilküste, wo es keinen Küstenschutz gibt, aber auch dort, wo Dünen Wind und Wellen auffangen.







Nach einer ersten Einschätzung des Umweltministeriums sind die Schäden an vier Küstenabschnitten besonders groß. Dabei handele es sich um Zempin auf Usedom, Binz auf Rügen, die Region Prerow-Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie der Abschnitt Rostock-Graal-Müritz, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Schwerin. In Zempin hatte das Wasser Teile des Steilufers weggerissen. Am Dienstag will Umweltminister Till Backhaus (SPD) eine erste Schadensbilanz im Kabinett vorlegen.

Vermessungsflüge sollen Dienstag abgeschlossen werden

Derweil sind die wegen schlechten Wetters am Wochenende unterbrochenen Vermessungsflüge über der Küstenlinie wieder aufgenommen worden. Die Datenerhebung an der Küste mittels spezieller Lasertechnik soll am Dienstag abgeschlossen sein. Mittlerweile hätten die Flugzeuge rund die Hälfte der betroffenen Küsten vermessen, hieß es. Anschließend werden die Daten mit einer Erhebung aus dem Vorjahr verglichen, um so den Ausmaß des entstandenen Schadens zu ermitteln.

Eine Ministeriumssprecherin sagte, die Aufnahmen der vier "Hotspots" sollen zuerst ausgewertet werden, da dort wohl am schnellsten gehandelt werden müsse. Die Ergebnisse würden voraussichtlich in zwei Wochen vorliegen. Die Auswertung des gesamten Materials werde wohl sechs Wochen in Anspruch nehmen.

