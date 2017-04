Stand: 13.04.2017 16:03 Uhr

Sturmflut: Zempiner Imbiss wieder in Betrieb

Rund drei Monate nach der schweren Ostsee-Sturmflut ist in Zempin auf Usedom am Donnerstag ein neuer Imbiss-Kiosk in Betrieb genommen worden. Der alte war während des Hochwassers im Januar zerstört worden. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, übergab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) einen mobilen Imbisswagen an die Betreiberin. Für den improvisierten, mobilen Imbiss-Wagen in Zempin wollten das Wirtschaftsministerium und die Gemeinde in gut zwei Monaten eine dauerhafte Lösung finden, so Glawe.

Land unterstützt Gemeinden mit 5,5 Millionen Euro

Zudem sicherte Glawe den betroffenen Gemeinden Hilfen von rund 5,5 Millionen Euro für die Beseitigung von weiteren Schäden zu. Nach der Ostsee-Sturmflut Anfang des Jahres sind auf der besonders betroffenen Insel Usedom ein Großteil der zerstörten Strandzugänge wieder begehbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.04.2017 | 15:00 Uhr