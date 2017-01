Stand: 07.01.2017 11:09 Uhr

Stralsunder Erfindung gegen Krankenhauskeime von Sabine Lilienthal, NDR 1 Radio MV

Deutschlandweit infizieren sich jedes Jahr fast eine Million Krankenhauspatienten mit multiresistenten Keimen - etwa 40.000 von ihnen sterben daran. Deshalb haben drei Absolventen der Fachhochschule Stralsund ein System erfunden, das die Infektionsgefahr in Krankenhäusern verringern kann. Die Hände sind der Übertragungsweg Nummer eins für multiresistente Krankenhauskeime. Deshalb müssen sie vor und nach jedem Patientenkontakt gründlich desinfiziert werden. Doch das geht im stressigen Klinikalltag oft unter. Das ist vor drei Jahren auch dem Stralsunder Maik Gronau aufgefallen.

Idee kommt dem Erfinder, als er selbst Patient ist

"Als ich selber im Krankenhaus lag, bemerkte ich, dass einige sich mehr und andere sich weniger die Hände desinfizieren. Da mich das Thema interessiert hat, hab ich mal recherchiert, gibt es da Regularien, muss man da irgendwas überwachen? Und so ist die Idee geboren worden, dass wir ein System erschaffen haben, welches diese Desinfektionsanzahl überwacht", berichtet Gronau im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Computerchip misst, wer sich wo wie oft desinfiziert

Noch während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik hat er mit zwei Kommilitonen Computerchips entwickelt, die an die Spender von Desinfektionsmittel angebracht werden. Benutzt jemand diesen Spender, wird ein Signal gesendet - und zwar an einen weiteren Computerchip, den die Krankenhausmitarbeiter als Clip bei sich tragen. So wird gespeichert, wann und wie oft sich die Träger die Hände desinfizieren. "Mit unserem System können wir erstmalig die Berufsgruppen miterfassen, wann welcher Desinfektionsmittelspender von welcher Berufsgruppe betätigt wurde", erzählt Gronau.

Berufsgruppen haben unterschiedliche Anforderungen

"Krankenschwestern, Ärzte, Physiotherapeuten und die Mitarbeiter, die die Betten transportieren - jede Gruppe hat andere Chips. Die Daten werden aber anonym gespeichert, also nur einer Berufsgruppe und nicht einzelnen Personen zugeordnet", erklärt Dirk Amtsberg, einer der Mitentwickler. "Wenn zum Beispiel ein Spender schlecht platziert ist, sodass die Leute da nicht vorbeikommen, dann wird der wenig benutzt. Wenn dort sehr viel Stress ist, wegen Überbelegung oder Unterbesetzung, dann muss danach geguckt werden, dass die Schichtpläne vernünftig gemacht werden, wenn die Betten, die Räume sehr weit auseinander liegen. Es hat immer irgendwelche Ursachen und das lässt sich aus den Daten gut ableiten", erklärt Amtsberg.

Klinikum Lüneburg als erster Partner

Mit ihrer Idee haben sich die drei Hochschulabsolventen direkt nach dem Abschluss selbstständig gemacht. Zwei Festangestellte und vier Praktikanten beschäftigen sie mittlerweile. Mit fünf Betrieben sind sie derzeit in Vertragsverhandlungen. Das sind nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Labore und Lebensmittelbetriebe. Für die ist Hygiene-Monitoring genauso wichtig. Ihren ersten großen Partner haben sie in Niedersachsen gefunden. Im Klinikum Lüneburg wird ihr System nach einer dreimonatigen Testphase nun im gesamten Haus eingesetzt.

Klinikarzt: "Desinfektionsverhalten von allen wird besser"

Der Chef der Hygieneabteilung, Dr. Frank Oppenheimer, berichtet: "Das Feedback ist gut, die Mitarbeiter nehmen das gut an und wir können jede Menge Daten schon jetzt in der kurze Zeit erfassen, die uns viel Informationen bringen und darüber unser aller Desinfektionsverhalten verbessern."

Gerät wird laufend weiterentwickelt

Im Gründerzentrum in Stralsund sind die drei jungen Unternehmer damit beschäftigt, ihre Erfindung zu verbessern, wie Marcel Walz, der dritte Miterfinder, sagt: "Wir müssen natürlich immer technisch auf dem neuesten Stand bleiben und entwickeln unsere Geräte daher ständig weiter, und wollen einfach in die Spendergeräte integriert werden in nächster Zeit und wollen die Personengeräte leichter zu tragen machen und einfach, dass das Personal die auch mal mitwaschen kann, weil das im Alltag eben so passiert."

Denn manche Mitarbeiter, die ihr System schon verwenden, haben sich bereits so an die Clips gewöhnt, dass sie ab und zu vergessen, sie nach Dienstende wieder abzulegen.

