Stele erinnert: Ost-West-Brückenbau am Schaalsee

Zum Tag der Deutschen Einheit wird heute in ganz Deutschland vieleorts gefeiert. Unter dem Motto "Zusammen sind wir Deutschland" steht die zentrale Gedenkfeier in diesem Jahr in Mainz an. Aber auch an der ehemaligen innerdeutschen Grenze wird der Festtag begangen. So etwa nördlich des Schaalsees. Dort liegen die Dörfer Dutzow (Gemeinde Kneese/Landkreis Nordwestmecklenburg) und Rosenhagen (Gemeinde Kittlitz/Landkreis Herzogtum Lauenburg). Die Bewohner beider Orte hatten es besonders eilig mit der Wiedervereinigung.

Schon am 12. Mai 1990 taten sich die Einwohner aus Ost und West zusammen und bauten dort, wo noch wenige Monate zuvor die strengbewachte Grenze zwei Systeme voneinander trennte, eine Brücke über den Goldenseebach. Auf eine Genehmigung wollten sie damals nicht warten. Der Bach markiert bis heute die Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Mit Schaufeln und Radladern, ein paar Holzbohlen und Baumstämmen setzten die Leute damals ein Zeichen: Wir gehören zusammen. Das war ihre Botschaft.

Die findet sich nun auch auf einer Stele nahe der Brücke - in Fotos und Texten ist die Aktion beschrieben. Die andere Seite der Stele zeigt Bilder der DDR-Grenzanlagen - Stracheldraht und Sichtschutzmauer gehörten in der Grenzregion jahrzehntelang zum Alltag. Seit nunmehr 27 Jahren feiert die Region nördlich des Schaalsees das Überwinden der Grenze.

Stele eingeweiht

Am Dienstagvormittag weihten die Einwohner die neue Informationsstele in der Nähe der Brücke ein. Errichtet hat sie der Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg und dafür - ohne öffentliche Förderung - 5.000 Euro bereit gestellt. Die Brücke über den Goldenseebach ist später erneuert worden - kleine Backsteintürmchen halten ein Geländer aus Holzbohlen. Eine Genehmigung für den Brückenbau gibt es übrigens mittlerweile auch.

