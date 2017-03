Steigt Merkel mit "Wahl-Kampf-Ansage" in die Bütt?

Stand: 01.03.2017 09:27 Uhr

Bierfest-Stimmung in der großen Tennishalle in Demmin mit Blasmusik aus Barth: Die CDU Mecklenburg-Vorpommern will den politischen Aschermittwoch nicht allein den Bayern überlassen - sie setzt heute wieder einmal auf ein norddeutsches Kontrastprogramm und hat dafür einen Stargast aufzubieten: Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, steigt am frühen Abend in die Bütt.

Motto: "Zeit für deutliche Worte"

Für Merkel ist es nach ihrem Auftritt beim CDU-Parteitag in Stralsund bereits der zweite Besuch in ihrem Heimatverband innerhalb von fünf Tagen - es ist Wahlkampf-Jahr. In 207 Tagen, am 24. September, wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. "Zeit für deutliche Worte" - so ist auch die 22. Auflage der Veranstaltung überschrieben. Für Merkel ist der Auftritt in Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gleich neben ihrem Wahlkreis in Nordvorpommern, Bestandteil ihres Jahreskalenders. Allerdings hat sie sich in den vergangenen Jahren stets mit Attacken und Spitzen gegen den politischen Gegner zurückgehalten. Zu markigen Sprüchen, wie sie an diesem Tag aus Bayern von allen anderen Parteien zu hören sind, hat sich die Regierungschefin bisher nie hinreißen lassen.

Video 04:08 min Merkel führt erneut Landesliste der CDU an 25.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Bundeskanzlerin Merkel ist zur Spitzenkandidatin der CDU Mecklenburg-Vorpommerns für die Bundestagswahl gewählt worden. Allerdings erhielt sie weniger Zustimmung als vor vier Jahren. Video (04:08 min)

Einmal erntete sie - weit vor den ankommenden Flüchtlingen - viel Applaus, als sie Menschen mit Migrationshintergrund aufforderte, Deutsch zu lernen. Das aber liegt Jahre zurück, ansonsten zieht die Kanzlerin eher rhetorische Samthandschuhe an. Schlagzeilen machte Merkels Auftritt in Demmin einmal im Jahr 2012. Da schüttete ihr ein Kellner vor lauter Aufregung fünf Biergläser in den Nacken - Merkel nahm die unabsichtliche Bierdusche damals ziemlich gelassen.

Caffier will "keinen Wahlkampf im Schlafwagen"

Im Bundestagswahljahr und angesichts des Umfragehochs der SPD und ihres Spitzenkandidaten Martin Schulz erwarten viele Basismitglieder bei der heutigen Auflage härtere Töne der Regierungschefin. CDU-Landeschef Lorenz Caffier, der in Demmin auch sprechen wird, sagte, Wahlkampf im Schlafwagen funktioniere nicht. Er legte am Wochenende schon mal vor und nannte SPD-Mann Schulz mit Blick auf dessen Zeit als EU-Parlamentspräsident den "Gurkenvermesser aus Brüssel". Es gilt als unwahrscheinlich, dass Merkel in Demmin zu ähnlichen Vergleichen kommt.

AfD setzt auf Freibier

Etwas von der medialen Aufmerksamkeit, die heute auf Merkel und ihre CDU fällt, wollen die Rechtspopulisten der AfD für ihre Zwecke nutzen. Am südöstlichen Stadtrand von Demmin laden sie kurz vorher in ein Restaurant mit Kegelbahn. Die AfD lockt mit Freibier erstmals zu ihrer Version des politischen Aschermittwochs. Man werde "Klartext" reden, sagte der Landesvorsitzende, Fraktionschef und Bundestagskandidat Leif-Erik Holm. Allerdings ist die Partei auch bemüht, keinen Schauplatz für ein öffentliches Gelage zu liefern - den Bierkonsum wollen die AfD-Größen auf ein "vernünftiges" Maß beschränken. Die Polizei könnte ja auf die Idee kommen, die AfD-Anhänger "pusten" zu lassen.

Die CDU erwartet zu ihrer Veranstaltung in Demmin bis zu 1.400 Anhänger, der Saal sei "komplett ausgebucht", verkündete die Partei. Vor einem Jahr fiel der politische Aschermittwoch wegen des schweren Zugunglücks im bayerischen Bad Aibling aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.03.2017 | 09:00 Uhr