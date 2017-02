Stand: 23.02.2017 07:31 Uhr

Stavenhagen: Haftbefehl nach Drogenfund

Einen Tag nach einem spektakulären Drogenfund in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat das Amtsgericht Neubrandenburg am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 54-Jährigen erlassen. Es bestehe Fluchtgefahr, heißt es zur Begründung. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg gebracht.

Stavenhagen: Polizei räumt erneut Hanfplantage Nordmagazin - 22.02.2017 19:30 Uhr Nur einen Tag nach einem großen Drogenfund hat die Polizei erneut in Stavenhagen zugeschlagen. Die Beamten stellten 1.000 Pflanzen aus einer Hanfplantage sicher.







Ecstasy, Amphetamine und Marihuana gefunden

Am Dienstag hatte die Polizei bei ihm Drogen im Verkaufswert von 160.000 Euro gefunden. Darunter seien etwa 16.000 Ecstasy-Pillen sowie mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana gewesen, hieß es. Auch geringe Mengen Kokain wurden gefunden. Der Mann muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Hanfplantage in ehemaligem Küchenstudio

Am Mittwoch hatte die Polizei bei einem weiteren Einsatz in Stavenhagen eine Immobilie durchsucht und einen großen Fund gemacht: Die Beamten räumten eine Hanfplantage mit 1.000 Pflanzen aus einem ehemaligen Küchenstudio. Ein 45-jähriger Anwohner, der die Plantage mutmaßlich betrieben hat, wurde vorläufig festgenommen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Funden gibt es Polizeiangaben zufolge aber nicht. In einem weiteren Fall in Neubrandenburg haben die Beamten außerdem Drogen im Wert von mehr als 40.000 Euro sowie große Mengen Bargeld beschlagnahmt.

Weitere Einsatz in Neubrandenburg

Am selben Tag wurden die Polizei auch in Neubrandenburg fündig: Die Beamten hatten wegen eines Verkehrsdelikts mit einem richterlichen Beschluss an der Wohnungstür eines 28-Jährigen im Stadtteil Monckeshof geklingelt. In der Wohnung stießen sie auf Amphetamine, Marihuana, Kokain und Anabolika im Wert von rund 40.000 Euro. Außerdem fanden sie mehrere Tausend Euro Bargeld.

