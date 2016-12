Stand: 26.12.2016 11:41 Uhr

Statt Weihnachtsgrußkarten: Spenden für den Aal

Der Landesanglerverband in Mecklenburg-Vorpommern hat in diesem Jahr auf die Tradition des Grußkartenschreibens verzichtet. Stattdessen wurde das eingesparte Geld anders angelegt: Rund 500 Euro wurden in das Aalprogramm des Landes investiert - eine kleine, feine Summe, wie Verbandspräsident Karl-Heinz Brillowski meint.

Aal-Bestände gefährdet

Denn die Bestände sind nach wie vor akut gefährdet. Greift der Mensch nicht hilfreich ein, könnte ein grundsätzliches Fangverbot für den Aal die Folge sein. Das wollen Angler und Fischer gleichermaßen verhindern. Deshalb engagierten sie sich, hieß es. Allein in diesem Jahr seien 90.000 Euro für die Aufzucht von Aalen investiert.

Traditionell ziehen Aale zum Laichen in die Sargassosee, ein Meergebiet im Atlantik südlich der Bermudas. Die Nachzucht des Aals kann zudem durch den Kauf von Aal-Aktien unterstützt werden.

