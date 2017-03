Stand: 16.03.2017 19:45 Uhr

Stallpflicht in MV wird ab Sonnabend aufgehoben

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Stallpflicht für Geflügel am Sonnabend aufgehoben. Diese Regelung gilt generell, lediglich die ausgewiesenen Risikogebiete sind davon ausgenommen. Dies wurde am Donnerstagabend nach dem Treffen von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertretern der Landkreise in Schwerin bekannt.

Unterschiedliche Regelungen in den Kreisen

Anlass war der Streit um die unterschiedliche Auslegung der Stallpflicht-Lockerung in den einzelnen Landesteilen. Die Kreise Ludwigslust-Parchim, Rostock, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen hatten jüngst die Stallpflicht in ganzen Regionen aufgehoben. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte das scharf kritisiert. und zunächst auf einer Einzelfallprüfung jedes Geflügelhalters bestanden. Dies war jedoch aus Sicht der Landkreise nicht zu leisten.

Backhaus: Keine neuen Geflügelpest-Fälle mehr

Wie Backhaus am Donnerstagabend erklärte, habe es seit dem 3. März keine Fälle von Geflügelpest mehr in den Geflügelbeständen gegeben. Seit dem 9. März habe es auch keinen Nachweis mehr bei Wildvögeln gegeben. Zudem sei der Höhepunkt des Vogelzuges vorbei, so der Minister.

Weiterhin Stallpflicht in Risikogebieten

Weiterhin gilt die Stallpflicht jedoch in Risikogebieten rund um die großen Wasserläufe und Seen sowie an der Küste. Dies betrifft einen Streifen bis zu 500 Meter Entfernung vom Ufer. Die genauen Bereiche sollen laut Backhaus mit den Landkreisen bis Freitagmittag abgestimmt werden. Allerdings könnten die Landkreise bei Vorliegen eines neuen Risikos die Stallpflicht auch in freigegebenen Regionen wieder anordnen, betonte der Minister.

