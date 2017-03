Stand: 13.03.2017 20:19 Uhr

Stallpflicht: Backhaus warnt Landkreise

Das Agrarministerium von Mecklenburg-Vorpommern hält im Streit um die Lockerung der Stallpflicht an der Forderung nach Einzelfallprüfung fest, stößt dabei aber auf Widerstand in den Landkreisen. So bleiben Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock bei ihrer Regelung, dass privat gehaltenes Geflügel in risikoarmen Regionen ohne schriftlichen Antrag wieder in den Auslauf darf.

Stallpflicht: So leiden kleine Betriebe Nordmagazin - 13.03.2017 19:30 Uhr Viele Geflügelhalter sind der Meinung, die Stallpflicht bringe mehr Schaden als Nutzen. Vor allem kleine Betriebe und Rassegeflügelzüchter fühlen sich als Opfer.







Landkreistag: Einzelfall-Risikobewertung nicht nötig

Der Landkreistag bestärkte die Kreisverwaltungen in dieser Haltung. "Eine Risikobewertung muss nicht auf den einzelnen Stall bezogen sein, sondern kann auch für größere Regionen erfolgen", sagte Landkreistag-Geschäftsführer Matthias Köpp am Montag in Schwerin. Die vom Ministerium geforderte Einzelfallprüfung sei von den zuständigen Behörden nicht in einer angemessenen Zeit zu leisten. Am Donnerstag soll es ein Gespräch mit den Kreisveterinären geben, hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Backhaus droht mit Konsequenzen

Agrarminister Till Backhaus (SPD) appellierte im NDR Nordmagazin an die Kreise, den Erlass umzusetzen. Backhaus verwies auf elf Wildvogelproblematiken, die in den vergangenen zwei Wochen im Nordosten aufgetreten seien sowie darauf, dass die Seuche in Ungarn und Frankreich außer Kontrolle geraten sei. "Ich möchte das in Mecklenburg-Vorpommern nicht", sagte Backhaus. "Wir haben das alles abgestimmt - auch mit den Veterinären der Landkreise. Ich erwarte, dass sich die Landkreise auch daran halten. Wer da nicht spurt, wird gegebenenfalls mit den Konsequenzen zu rechnen haben." Konkret heiße dies, dass jene Landkreise, die die Tiere "pauschal freigelassen" hätten, anfallende Kosten selbst tragen müssten.

Vorpommern-Rügen: Risikoanalyse steht noch aus

Derweil bleiben die Stalltüren im Kreis Vorpommern-Rügen noch geschlossen. Die Risikoanalyse für die lange Küstenlinie mit zahlreichen Vogelrastgebieten werde am Montag noch nicht fertig, sagte Kreissprecher Olaf Manzke. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben die Amtsveterinäre alle Hände voll damit zu tun, die Antragsflut zu bearbeiten. Jeder vierte Geflügelhalter im Land - rund 11.000 - lebt in diesem Kreis.

Praktikable Lösung vom Land gefordert

Am Freitag hatte der Kreis seine großzügige Regelung - die Freigabe ganzer risikoarmer Gebiete - wieder zurückgenommen, nachdem das Landwirtschaftsministerium interveniert und den Kreisen mit einer Kostenbeteiligung im Seuchenfall gedroht hatte. Landrat Heiko Kärger (CDU) wünscht sich vom Land eine baldige umsetzbare Lösung.

