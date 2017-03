Staatssekretär sagt zu minderjährigem V-Mann aus

Stand: 23.03.2017 07:00 Uhr

Der Innenausschuss des Landtags beschäftigt sich heute mit Vorwürfen, nach denen die Rostocker Polizei einen Minderjährigen als V-Mann beschäftigt hat. Die Opposition aus AfD und Linken verlangt Aufklärung vom Innenministerium. Im Ausschuss werden Staatssekretär Thomas Lenz (CDU) und die Spitze der Polizeiabteilung des Ministeriums erwartet.

Linksfraktion sieht einen Skandal

Aussagen des Betroffenen und seines Anwalts Peter-Michael Diestel sind eindeutig: Demnach wurde er 2003 als 15-Jähriger ohne Wissen seiner Eltern von der Polizei angeworben, um über die lokale Drogenszene Auskunft zu geben. Noch als Minderjähriger und Mitglied der damaligen Nachwuchsorganisation der PDS "solid" soll er dann die Gegner-Szene des G-8-Gipfels in Heiligendamm ausgekundschaftet haben.

Es ging dabei nach NDR-Informationen auch um Aussagen damaliger PDS-Landtagsabgeordneter. Die Linksfraktion spricht von politischer Beobachtung und sieht darin einen "Skandal", da bisher stets behauptet worden sei, die Linke und ihre Vorgängerpartei seien in Mecklenburg-Vorpommern kein Bobachtungsobjekt. Der Innenexperte der Fraktion, Peter Ritter, hat dazu für die Sitzung einen umfangreichen Fragekatalog erstellt.

Polizei beruft sich auf Geheimschutz

Später - als Erwachsener - und mit Decknamen "Thomas" war der V-Mann dann in der Drogen- und Rockerszene aktiv. Es ist davon die Rede, dass die Polizei Mietwagen für Drogenkurier-Fahrten bezahlt hat. Die Polizei wies die Vorwürfe zurück, einen Minderjährigen als V-Mann beschäftigt zu haben. Sie beruft sich zur Begründung auf Richtlinien, die das nicht zulassen würden. Zu Einzelfällen werde aus einsatztaktischen Gründen keine Stellung genommen. Der Landtagsabgeordnete Ritter findet diese Aussagen dürftig. Es sei zu einfach, wenn sich die Polizei auf den Geheimschutz berufe.

War der Minderjährige Informant und kein V-Mann?

Das Innenministerium spricht von schwerwiegenden Vorwürfen und sagte Aufklärung zu. Auf NDR-Anfrage teilte das Ministerium auch mit, dass Minderjährige zwar nicht als V-Männer, wohl aber als Informanten eingesetzt werden könnten. Möglicherweise könnte das auch die Argumentation im Ausschuss sein. Eine weitergehende Anfrage des NDR von Beginn vergangener Woche ist bisher nicht beantwortet worden.

Staatsanwaltschaft leitet keine Ermittlungen ein

Dem NDR liegen in der Angelegenheit Aussagen unter anderem zu Deck- und Klarnamen der V-Mann-Führer und zu den Bezahlungen vor. Es werden Treffpunkte genannt und Gespräche zwischen V-Mann und den Ermittlern beschrieben. Die Staatsanwaltschaft Rostock hat nach eigenen Angaben in dem Fall bereits im vergangenen November Hinweise von Dritten bekommen. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, habe sich daraus jedoch kein Anhaltspunkt für Ermittlungen gegen Polizeibeamte gegeben. Die Polizei unterliege jedoch nicht der Dienstaufsicht durch die Staatsanwaltschaft - möglicherweise gehe es in der Angelegenheit um dienstrechtliche Vergehen.

