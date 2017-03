Sellerings Frau übernimmt Posten im Rechnungshof

Stand: 29.03.2017 15:42 Uhr

Ob das denn wirklich kein Aprilscherz sei, fragte ein Journalist ungläubig, nachdem die Präsidentin des Landesrechnungshofes kurz zuvor in kleiner Runde eine Personalie verkündet hatte, die als heikel gilt: Die Ehefrau von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), Britta Sellering, übernimmt vom 1. April an Aufgaben im Grundsatz-Referat der obersten Kontrollbehörde des Landes. Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte hätten bereits zugestimmt, so Präsidentin Martina Johannsen. Sie sei sich natürlich bewusst, dass das keine normale Personalie sei, deshalb auch die Vorabinformation an die Medien. Johannsen stellte aber klar: "Ich bin dem Ministerpräsidenten nichts schuldig. Mit mir werden keine Deals gemacht. An der Unabhängigkeit des Rechnungshofes gibt es keinen Zweifel".

Abordnung nach Schwerin per Amtshilfe-Ersuchen

Britta Sellering hat bisher im Bundesfinanzministerium in Berlin gearbeitet. Sie wird jetzt für zwei Jahre abgeordnet an den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor hatte der Landesrechnungshof ein Amtshilfe-Ersuchen an das Ministerium und an den Bundesrechnungshof gerichtet. Es ging darum, einen Mitarbeiter für die Themen "Bund-Länder-Finanzbeziehungen" und "kommunaler Finanzausgleich" zu gewinnen. Eine zusätzliche Stelle habe man beim Rechnungshof dafür nicht schaffen können, das sehe der Haushalt nicht vor, außerdem habe es keine geeigneten Bewerber in Schwerin gegeben. Deshalb sei dieser Bedarf des Rechnungshofs nur im Rahmen der Abordnung von einer Behörde an eine andere möglich.

Hervorragende Qualifikationen durch Arbeit im Ministerium

Am Ende, so Rechnungshofpräsidentin Johannsen, sei es auf die Ehefrau des Ministerpräsidenten und auf einen weiteren Bewerber hinausgelaufen. Als dieser jedoch erfahren habe, dass er keine Telearbeit machen könne und seine Anwesenheit in Schwerin vorausgesetzt werde, habe er abgesagt. Die Wahl sei dann auf die Ehefrau des Regierungschefs gefallen. Die Volkswirtin habe hervorragende Qualifikationen durch ihre Arbeit im Ministerium, so Johannsen. Britta Sellering werde aus dem normalen Haushalt des Landesrechnungshofs bezahlt - für sie gebe es aber keine Extra-Stelle und auch kein Extra-Büro.

Linke: Personalentscheidung hätte vermieden werden können

Die Personalentscheidung löste Erstaunen bei der Opposition aus. Die Fraktionschefin der Linken, Simone Oldenburg, sagte, der Landesrechnungshof müsse die Landesregierung unabhängig kontrollieren. Sie hoffe, dass das auch so bleibe. Es gehe um eine "strikte Trennung von Kabinetts- und Küchentisch". Oldenburg meinte, diese Personalentscheidung hätte sicher vermieden werden können.

AfD: Nicht wegzuredender Interessenkonflikt

AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm meinte, an der fachlichen Qualifikation von Frau Sellering bestünden sicher keine Zweifel. Aufgabe des Landesrechnungshofes sei es aber, die Landesregierung zu kontrollieren. "Und hier gibt es eben einen nicht wegzuredenden Interessenkonflikt", so Holm. Bei den Bürgern entstehe der Eindruck, dass hier die "wichtige Kontrolle der Landesregierung" ausgehebelt werden könnte. Und das sei schädlich für das Vertrauen in die Politik.

Fraktionschef: Beleg, dass SPD überholtes Frauenbild überwunden hat

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger dagegen sieht in der Personalie einen Beleg dafür, dass die SPD ein überholtes Frauenbild überwunden habe. Britta Sellering sei eine erfahrene und kompetente Volkswirtin und eine eigenständige Frau. Selbstverständlich dürfe sie sich auf jede Stelle bewerben, die sie interessiere, so Krüger, und diese Stelle könne man ihr auch nicht mit dem Hinweis, sie sei die Frau des Ministerpräsidenten, verweigern.

Sellering: Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben erleichtert

Ministerpräsident Sellering gab auf Anfrage eine kurze Stellungnahme ab, vermied dabei aber einen Bezug zur Frage der Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs. Sellering erklärte, der Landesrechnungshof habe sich an das Bundesfinanzministerium gewandt und um die zeitweise Abordnung eines Finanzspezialisten gebeten. Seine Frau habe sich in dem Verfahren beworben. "Wir freuen uns, dass die Bewerbung erfolgreich war", so der Ministerpräsident. Denn das erleichtere die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben. Das Ehepaar Sellering lebt in Schwerin und hat einen Sohn im Kindergartenalter.

