Sellering strebt Wiederwahl Nummer 5 an

Es lief schon mal besser für Erwin Sellering: Der Regierungschef blickt vor seiner für Sonnabend geplanten Wiederwahl zum SPD-Landesvorsitzenden auf eher betrübliche Monate zurück. Da ist beispielsweise die nicht enden wollende Debatte um seine umstrittenen Personalentscheidungen. Die abgewählten SPD-Landtagsabgeordneten Heinz Müller und Dagmar Kaselitz hievte die SPD mit seinem Okay kurz nach der Wahl in wichtige Positionen. Beide wurden Beauftragte - Müller für das Amt des Datenschützers, Kaselitz für die Integration. In der Öffentlichkeit ist von Versorgungsposten die Rede. Dabei hatte Sellering in seinen ersten Amtsjahren immer ein glückliches Händchen mit seiner Personalauswahl: Er förderte mit Manuela Schwesig, Christian Pegel oder Mathias Brodkorb ganz bewusst den Nachwuchs. Jetzt setzt er offenbar auf altgediente Kader.

Auftritt in Wolgast und neue Job für Ehefrau machten Schlagzeilen

Seine Halbjahresbilanz als Regierungschef wird auch von Schlagzeilen um seine Ehefrau Britta getrübt. Die hat im April plötzlich eine wichtige Stelle im Landesrechnungshof übernommen - ausgerechnet in der Behörde, die auch Sellerings Staatskanzlei kontrolliert. Von Gemauschel und Interessenkollision ist die Rede. Auch der Auftritt des Regierungschefs in Wolgast vor Vertretern einer Bürgerinitiative machte Furore. Da war in einem Internet-Video zu sehen, wie der 67-Jährige im Gespräch mit Demonstranten aus der Haut fährt. Worte wie "bescheuert" sollen gefallen sein, Sellering entschuldigte sich später für seine Wortwahl - das wäre ihm früher wohl nicht passiert.

Stockende Koalitionsprojekte

Auch inhaltlich kommt Sellerings Koalition nicht richtig in Schwung: Im Streit um eine Neuordnung der Landeshilfen für Kreise, Städte und Gemeinden scheint zwar eine Einigung in Sicht, allerdings bleibt der große Wurf aus. Die Reform kommt nicht - wie geplant - aus einem Guss Anfang 2018, sondern in zwei Schritten: Sie soll erst 2020 vollends greifen. In Sachen Energiewende scheint Sellerings Euphorie angesichts der lauten Kritik verflogen. Energieminister Pegel darf jetzt weitgehend ohne Rückendeckung des Chefs für den Ausbau der Windkraft kämpfen. Das war einmal Sellerings Lieblingsthema. Die geplante Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren kommt erst 2018 und dann auch nur scheibchenweise. Die Opposition versucht mit medialem Dauerfeuer, den Wahlkampfschlager der SPD sturmreif zu schießen - am kommenden Mittwoch wieder in einer aktuellen Stunde im Landtag.

MV in einigen Bereichen noch immer Schlusslicht

Und ob es der neue Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) schafft, den östlichen Landesteil, der laut über seine Zurücksetzung klagt, tatsächlich nach vorn zu bringen, scheint eher zweifelhalt. Erst kürzlich stellten Experten fest, dass die Lebenserwartung in Vorpommern deutlich niedriger ist als weiter westlich. Zusätzlich bekam Sellering Anfang des Monats noch schwarz auf weiß, dass Mecklenburg-Vorpommern nach fast 20 Jahren SPD-Regierung nur wenig vorankommt: Die Einkommen sind bundesweit die niedrigsten, meldete das Statistische Landesamt. Und der Landesrechnungshof beklagte viel zu niedrige Investitionen des Landes: Der wirtschaftliche Aufhol-Prozess tritt auf der Stelle. In Sachen Wirtschaftsleistung belegt der Nordosten laut Rechnungshof den letzten Platz.

Wiederwahl mit 80 plus X Prozent gilt als sicher

Sellering wird am Sonnabend in Rostock auf dem Parteitag dennoch Zuversicht verbreiten und die Arbeit der SPD in der Regierung loben. Mindestlohn und sinkende Arbeitslosenzahlen, Rekordwerte im Tourismus und die konsequente Null-Schulden-Politik: Das steht für die Sozialdemokraten auf der Haben-Seite. Der Regierungschef will für weitere zwei Jahre an der Spitze der SPD stehen, seit zehn Jahren ist er bereits Landesvorsitzender. Eher magere 80,2 Prozent holte er 2015 in Gägelow (Landkreis Nordwestmecklenburg), bei seiner anstehenden fünften Wiederwahl gilt mehr Zustimmung als sicher. Denn die Genossen wissen: Nur Sellerings Sympathiewerte haben den Wahlsieg - trotz der Verluste - möglich gemacht. Zwar wird hinter den Kulissen getuschelt, "wie lange es Erwin in der Staatskanzlei wohl noch machen will", eine Nachfolgedebatte aber zettelt niemand an. Dabei gilt als ausgemacht, dass Sellering 2021 - er wäre dann fast 72 Jahre alt - nicht noch einmal als Spitzenkandidat antritt.

In Rostock komplettieren die Sozialdemokraten auch die Stellvertreter-Riege. Der Wiederwahl von Schwesig und Pegel dürfte nichts im Wege stehen. Neu ins "Vize-Team" soll die Integrationsbeauftragte Kaselitz aufrücken. Sie ersetzt die Richterin Ulrike Lehmann-Wandschneider, die Mitglied im Landesverfassungsgericht geworden ist.

Einstimmung auf den Bundestagswahlkampf

Inhaltlich stimmen sich die Delegierten in Rostock auf den Bundestagswahlkampf ein. Mehr soziale Gerechtigkeit ist das Motto des Leitantrags. Die SPD erklärt die Wahl am 24. September auch angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus zum Richtungsentscheid: "Es steht viel auf dem Spiel! Es geht um nichts weniger als die Sicherung unserer Demokratie im 21. Jahrhundert." Die Basis hat dagegen ganz Konkretes im Blick. Der Kreisverband Vorpommern-Rügen will die kostenlose Schülerbeförderung durchsetzen. Er macht sich auch für den Erhalt der Bahnstrecke zwischen Stralsund und Barth stark. Die Arbeitsgemeinschaft Bildung fordert eine Garantie für die Schulsozialarbeit. Wichtigstes Einzelthema ist die geplante Neuordnung der Landeshilfen für die Kommunen. Mehrere Kreisverbände verlangen mehr Geld für Kreise, Städte und Gemeinden und zeigen damit der Parteispitze um Sellering und Finanzminister Brodkorb die Zähne. Sie wollen, dass auch kleine Kommunen bei den anstehenden Verhandlungen nicht unter die Räder kommen. Möglicherweise ist durch die erzielte Einigung bei den Kommunalfinanzen der Druck erst einmal aus dem Kessel.

Blick mit Spannung nach NRW

Am Sonntag bestimmt die SPD dann ihre Liste für die bevorstehende Bundestagswahl. Überraschungen sind nicht zu erwarten. Als Spitzenkandidatin schlägt der Landesvorstand Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vor, auf den Plätzen 2 und 3 sollen die Abgeordneten Frank Junge und Sonja Steffen folgen. Und abends schauen die meisten Sozialdemokraten im Nordosten dann gespannt auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Sollte die SPD auch dort scheitern, dann wäre viel von der wahlkämpferischen Aufbruchsstimmung, die das Parteitags-Wochenende bringen soll, gleich wieder verflogen. Sellering selbst lässt es am NRW-Wahlabend ruhig angehen. Er entspannt sich im Theater.

