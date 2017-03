Stand: 24.03.2017 13:16 Uhr

Seebäder planen Erhöhung der Kurtaxe

Einige Seebäder an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern planen zum Saisonstart Veränderungen bei der Kurtaxe. Im Ergebnis versprechen sich die Kommunen durch die Neuerungen Mehreinnahmen. Die Pläne reichen von der Einführung einer Abgabe für Hundebesitzer, über eine ganzjährig hohe Kurtaxe ohne Winterrabatt bis zur Einführung einer Kurtaxe für Tagesgäste. Der Landestourismusverband zeigte Verständnis für die Pläne der Gemeinden.

Angleichung von Saisontarifen

Das Ostseebad Binz möchte die derzeitige Winterkurtaxe von 1,50 Euro streichen und die generelle Kurtaxe dafür auf 2,60 Euro pro Tag anheben. In der Begründung heißt es, im Winter würden die gleichen Kosten entstehen wie im Sommer. Mit rund 2,6 Millionen Übernachtungen ist Binz die touristisch stärkste Gemeinde in der Region. Außerdem soll auch Prora Seebad werden. Dies würde die Einnahmen um rund 650.000 Euro pro Jahr steigern. Nach der Anerkennung Stralsunds als Erholungsort im Jahr 2016 wird auch dort die Einführung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe angedacht.

Mehr Gebühren für mehr Qualität?

Der Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns ist generell einverstanden mit den Plänen und verweist auf europaweite Abgaben und Standards in den Hauptstädten der Tourismusregionen. Vermittelbar sei die Erhöhung dann, wenn der Gast einen Mehrwert erhalte, sagte Verbandschef Tobias Woitendorf gegenüber NDR 1 Radio MV. Der Gast verbinde mit der Kurtaxe auch eine gewisse Qualitätserwartung an die Sauberkeit der Orte.

Mehrkosten für Hundebesitzer und Tagesgäste

Zinnowitz plant, die Kurtaxe um 50 Cent auf 2,50 Euro erhöhen. Dazu kämen zusätzlich 50 Cent mehr für Hundebesitzer, mit der Begründung, dass immer mehr Hunde in Urlaubsregionen auch die Kosten für die Straßenreinigung in die Höhe treiben würden. In Lubmin wird derzeit die Einführung einer Kurtaxe für Tagesgäste diskutiert. Im Gespräch sind derzeit 1,60 bis 1,70 Euro pro Tag ab dem 1. Mai. Für die etwa 3.000 Tagesgäste am Strand müsse in die Infrastruktur wie Toiletten investiert werden. Außerdem solle die Kurmuschel erweitert werden und einen sogenannten Sozialtrakt erhalten. In Lubmin solle die Abgabe zunächst auf freiwilliger Basis eingeführt werden. Dafür stünden anstelle von Strandvogten, die in anderen Orten bereits die Kurtaxe kontrollieren und eintreiben, Automaten zur Verfügung, hieß es aus der Kurverwaltung.

Kaum Veränderungen in Mecklenburg

In Mecklenburg hingegen sollen die Tarife zunächst unverändert bleiben. Dort schlossen sich die Mecklenburger Seebäder zu einem Verband zusammen und setze auf Transparenz. Die jeweiligen Kurkarten der Gemeinde sollen auch für die Nachbarorte gelten.



