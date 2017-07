Stand: 18.07.2017 07:00 Uhr

Schwesig rollt Steinmeier den roten Teppich aus von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Es sind harte Tage für die eher kleine Protokoll-Abteilung in der Schweriner Staatskanzlei. Erst Anfang des Monats mussten die Mitarbeiter um Protokoll-Chefin Katja Tovarek die Wahl der neuen Ministerpräsidentin mit gleichzeitiger Ernennung des Kabinetts über die Bühne bringen. Jetzt folgt eine ganz besondere Herausforderung: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) kommt zum Antrittsbesuch nach Mecklenburg-Vorpommern - gut fünf Monate nach seiner Wahl in der Bundesversammlung in Berlin. Für das Protokoll bedeutet das maximale Aufmerksamkeit. Denn für das Staatsoberhaupt muss mehr als nur der rote Teppich ausgerollt werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will ihrem ehemaligen Kabinettskollegen in Berlin die Schokoladenseiten ihres Landes präsentieren.

Gespräche mit Kabinettsmitgliedern und Vertretern des Landtags

Am Vormittag um 10:40 Uhr begrüßt Schwesig mit ihrem Mann Stefan das Staatsoberhaupt und seine Frau Elke Büdenbender. In der Staatskanzlei stehen Gespräche mit Kabinettsmitgliedern auf dem Programm. Von dort ist kurz vor Mittag ein gemeinsamer Gang zum Rathaus geplant. Steinmeier will dann gemeinsam mit Schwesig und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) mit Mitgliedern des Kinder- und Jugendrates sprechen. Außerdem trägt er sich ins Gästebuch der Landeshauptstadt ein. Anschließend steht ein "gemeinsames Mittagessen mit Vertretern des Landtags" auf dem Programm, Ort ist das Restaurant "Ars vivendi" im Schlossgarten.

Videos 03:24 min Vorlesung: Steinmeier an der Uni Rostock Nordmagazin "Die Welt aus den Fugen - Deutsche Außenpolitik in stürmischen Zeiten": Zu diesem Thema hat Bundesaußenminister Steinmeier vor rund 1.000 Rostocker Studenten gesprochen. Video (03:24 min)

Stippvisite beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung

Wirtschaft, Frauenförderung und Ehrenamt - dieser Dreiklang, den Ministerpräsidentin Schwesig auch in ihrer Regierungserklärung nach vorn getragen hat, gilt auch für das weitere Besuchsprogramm: Am Nachmittag informiert sich der Bundespräsident auf der Tamsen-Werft in Rostock über Industriearbeitsplätze im strukturschwachen Nordosten. Mit einem Boot der DLRG geht es dann nach Warnemünde. Im Leibniz-Institut für Ostseeforschung steht ein Gespräch zu Frauen in Führungspositionen auf dem Programm. Abends hält Steinmeier beim Sommerfest der Ehrenamtsstiftung vor rund 300 Gästen eine Rede. Regierungschefin Schwesig übergibt dabei die Engagement-Preise der Stiftung, die maßgeblich aus Landesmitteln finanziert wird. Die vier Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro dotiert.

Treffen mit Unternehmern in Vorpommern

Am Mittwochvormittag stehen für Steinmeier dann noch Termine in Vorpommern an - in Eggesin und in Ueckermünde. Ministerpräsidentin Schwesig ist erneut mit dabei, auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) begleitet das Staatsoberhaupt. Schwesig hat auch die Gästeliste für den Schlusspunkt der Antrittsvisite bestimmt: Im Hotel Pommernyacht ist ein Mittagessen mit Unternehmern geplant. Im Ablaufprotokoll heißt es dann relativ vage: "Nachmittags Rückflug nach Berlin".

MV ist Steinmeiers siebte Station

Der 61-jährige Steinmeier verbindet die Antrittsbesuche in den 16 Bundesländern zu einer - wie sein Präsidialamt es nennt - "Deutschlandreise". Mecklenburg-Vorpommern ist die siebte Station, den Anfang hat Bayern gemacht. Der ehemalige Außenminister will vor allem "Orte der Demokratie" in den Mittelpunkt rücken und mit Engagierten sprechen, die sich für die Demokratie stark gemacht haben.

Weitere Informationen mit Video Abschiedsbesuch: Gauck würdigt Ehrenamtler Der letzte öffentliche Auftritt vor seiner Verabschiedung hat Bundespräsident Gauck in sein Heimatbundesland geführt. In Stralsund hielt er seine letzte offizielle Rede im Amt. (16.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.07.2017 | 07:00 Uhr