Schwesig: "Ministerpräsidentin für alle sein"

Gut eine Woche nach ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig am Mittwoch ihre erste Regierungserklärung im Schweriner Landtag abgegeben. Die SPD-Politikerin setzt bei den Schwerpunkten ihrer Regierungsarbeit auf Verlässlichkeit und Kontinuität - der mit der CDU ausgehandelte Koalitionsvertrag gelte. Zugleich betonte sie, dass mit ihrem Wechsel an die Spitze der Landesregierung auch ein Generationswechsel verbunden sei.

Regierungserklärung von Manuela Schwesig NDR//Aktuell - 12.07.2017 10:00 Uhr Mecklenburg-Vorpommers neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihre erste Regierungserklärung vor dem Schweriner Landttag abgegeben.







Zehn-Millionen-Euro-Programm für Digitalisierung angekündigt

Ein wichtiger Schwerpunkt soll die Digitalisierung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sein. Dafür kündigte Schwesig ein umfassendes Zehn-Millionen-Euro-Programm an. In der Frage der Digitalisierung wolle sie neue Akzente setzen, der bisher geplante Ausbau reiche nicht, sagte Schwesig. Die Netze müssten noch schneller werden. Nach dem Vorbild von Technologie- und Gründerzentren sollen Zentren für digitale Startups aufgebaut werden, so Schwesig. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten.

"Gebührenfreie Bildung - von Anfang an"

Die Ministerpräsidentin kündigte außerdem an, dass sie im nächsten Jahr einen Zeitplan für den Einstieg in kostenfreie Kitas vorlegen werde. Zunächst müsse jedoch abgewartet werden, wie sich die nach der Bundestagswahl angekündigten Steuerentlastungen auswirken. Schwesig sagte, wichtig seien ihr weiter Familien-Förderung auch durch bessere Kita-Angebote und der Ausbau des sozialen Zusammenhalts mit einer Stärkung des Ehrenamts.

"Strandkorb allein reicht nicht"

Als weitere Schwerpunkte nannte sie vor allem höhere Löhne in einer gestärkten Wirtschaft. Mit Blick auf die Tourismusbranche sagte sie wörtlich, "Strandkorb allein reicht nicht." Das Land müsse sich breiter aufstellen, mit mehr und gut bezahlten Industriejobs. Des weiteren forderte Schwesig Verbesserungen bei der Rente. Wer ein Leben lang hart gearbeitet habe, müsse eine Rente oberhalb der Grundsicherung erhalten. Schwesig forderte deshalb eine so genannte Solidarrente und sprach sich für einen Gerechtigkeitsfond aus, der rententechnisch Benachteiligte wie in der DDR geschiedene Frauen auffängt.

Sie wolle eine Ministerpräsidentin für alle sein, sagte Schwesig und lud Bürger wie Opposition zur Mitarbeit ein.

Entwurf für Doppelhaushalt steht

Den ersten wichtigen Beschluss ihres Kabinetts hat sie kaum noch beeinflussen können. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019, den die Schweriner Landesregierung am Dienstag vorlegte, war schon unter dem an Krebs erkrankten Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) ausgearbeitet worden. Schwesig kündigte an, dass es nicht ihre Absicht sei, die Politik ihres Vorgängers vollkommen umzukrempeln. Es gehe vielmehr darum, die Wirtschaft zu stärken und für gute Löhne zu sorgen, gleichzeitig Familien zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Rehberg: "Das Ganze im Blick haben"

Dass Schwesig in den Tagen vor ihrer Regierungerklärung vor allem ihre sozialpolitischen Herzensthemen in den Vordergrund stellte, ist für den stellvertretenden CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg dennoch ein Grund zur Mahnung: "Nicht nur das Thema Kindergärten oder Frauenquote sollte und darf im Mittelpunkt stehen, sondern die gesamte Entwicklung im Land - sowohl wirtschaftlich, sozial, aber auch was das Verhältnis zwischen Stadt und ländlichen Räumen betrifft. Sie muss das Ganze im Blick haben."

Opposition: Schwesig muss Schippe drauflegen

Auch die Opposition zeigte sich skeptisch. Schwesig müsse auch "inhaltlich eine Schippe drauflegen" - nicht nur rhetorisch, forderte Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg. Der Zeitplan bis die Kitas im Land endlich gebührenfrei seien, sei nicht gerade konkret, so Oldenburg. Auch AfD-Chef Leif-Erik Holm verlangte, die Gratis-Kita schneller einzuführen. Seine Fraktion kritisierte zudem den Windkraftausbau und die zu geringe Personalstärke der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Der Koalitionspartner dagegen setzt auf Kontinuität. Man wolle "verlässlich und erfolgreich" zusammenarbeiten, so CDU-Fraktionschef Vincent Kokert.

