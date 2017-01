Stand: 21.01.2017 13:23 Uhr

Schwesig für Bundestagswahl nominiert

Sie soll es für die SPD im bevorstehenden Bundestagswahlkampf richten: Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wird als Spitzenkandidatin der Landes-SPD antreten. Die 42-Jährige wurde am Sonnabend in Schwerin von der Basis erstmals als Direktkandidatin im Wahlkreis 12 Schwerin-Ludwigslust-Parchim-Nordwestmecklenburg nominiert. Für die Schwerinerin Schwesig war es ein Heimspiel - nicht nur, weil sie keinen Gegenkandidaten hatte. 94 Prozent der 68 anwesenden Parteimitglieder gaben Schwesig ihre Stimme.

Hoffen auf besseres Ergebnis

"Wir wollen, dass dieser Wahlkreis nach acht Jahren endlich wieder ein sozialdemokratischer Wahlkreis wird", betonte Landesparteichef Erwin Sellering. Bei der Bundestagswahl 2013 kam die SPD in Mecklenburg-Vorpommern gerade einmal auf 17,5 Prozent. Die Vize-SPD-Bundesvorsitzende gab sich in ihrer Vorstellungsrede kämpferisch: Die SPD müsse sich nicht wegducken, sie stehe für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit und Vielfalt.

Schwesig: Bundestagswahl ist Richtungsentscheidung

Genau dagegen würde die AfD antreten. "Die AfD sagt bei allem, was nicht ihre Meinung ist: 'Ihr seid Volksverräter'. Aber man kann ein Volk nur verraten, wenn man die Meinung des Volkes nicht ernst nimmt. Es gibt aber nicht die eine Meinung des Volkes. Dieser Pluralismus macht unser Land, unsere Freiheit und unsere Demokratie aus." Die AfD nehme die Ängste der Bürger nicht ernst, sie benutze sie nur, um zu hetzen und zu spalten. Für Schwesig ist die bevorstehende Bundestagswahl auch deshalb eine Richtungsentscheidung: "Es geht darum, ob wir die Menschen davon überzeugen können, dass es wichtig ist, weiter den Weg des Zusammenhaltes und der Zuversicht zu gehen anstatt der Spaltung und der Angst."

Fokus auf Familienpolitik

Schwesig will ihr Hauptaugenmerk weiter auf das Politikfeld Soziales richten. Es gehe darum, Familien, in denen es trotz Arbeit nicht für viel reiche, zu unterstützen - auch mit Bundeshilfen, um Kita-Beiträge zu senken oder ganz abzuschaffen. Außerdem müsse die Gleichstellung von Mann und Frau mit dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit vorangebracht werden. Schwesig sieht da beim Koalitionspartner CDU wenig Bewegung: "Ich habe eine Frau Merkel und eine CDU/CSU erlebt, die den Anspruch, eine Partei für Familien zu sein, aufgegeben haben." Schwesig räumte ein, dass sich die Erfolge in der schwarz-roten Koalition für die SPD nicht in guten Umfragewerten auszahlen würden. Eigentlich gehe es bei der Wahl nicht um Merkel oder AfD, sondern um gute Politik für die Menschen - für die stehe die SPD.

Auf einem Parteitag Mitte Mai in Rostock soll die Liste aufgestellt und beschlossen werden. Schwesig erklärte sich bereit zur Spitzenkandidatur: "Ich will unsere Landespartei im Bundestagswahlkampf führen", sagte sie. Schwesig hatte ihre politische Karriere 2004 in der Schweriner Stadtvertretung begonnen und war vor ihrem Wechsel in die Bundespolitik von 2008 bis 2011 Landessozialministerin.

