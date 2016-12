Stand: 25.12.2016 14:32 Uhr

Schwerin: SEK stürmt Wohnung von Waffennarr

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat an Heiligabend in Schwerin bei einer Razzia zahlreiche Waffen sichergestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien die Beamten einem Hinweis nachgegangen, wonach der polizeibekannte Mann in seiner Wohnung Kriegswaffen gelagert habe. Aufgrund der Gefährdungsbewertung und des Vorstrafenregisters des Tatverdächtigen sei das SEK zum Einsatz gekommen, hieß es.

Polizei: Macheten, Armbrust - aber keine Kriegswaffen

In der Wohnung des 28-Jährigen stellten die Polizisten zahlreiche Waffen wie Macheten, eine Armbrust, Schreckschussmunition sowie diverse Waffen-Nachbildungen sicher. Ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz hat sich laut Polizei aber offenbar nicht bestätigt. Zum Einsatz kam neben den Spezialkräften auch der Munitionsbergungsdienst. Der 28-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

