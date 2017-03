Stand: 16.03.2017 09:55 Uhr

Schwerer Lkw-Unfall auf Autobahn 24

Auf der Autobahn 24 in Höhe Wöbbelin dauern die Bergungsarbeiten nach einem schweren Lkw-Unfall an. Zwischen Hagenow und Ludwigslust (Kreis Ludwigslust-Parchim) waren am Mittwochabend zwei Lastwagen zusammengestoßen, die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Autobahn in Richtung Berlin war fast zwölf Stunden lang gesperrt, danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A 24 16.03.2017 05:30 Uhr Autor/in: Franz Fanter Fast zwölf Stunden lang war die Autobahn 24 bei Wöbbelin voll gesperrt, nachdem ein Lkw ungebremst in einen anderen hineingefahren war.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lkw fuhr ungebremst auf

Kurz nach 20 Uhr am Mittwoch war ein mit Textilien beladener Lkw auf der Autobahn liegengeblieben. Der 35-jährige Fahrer konnte den Laster zwar noch auf den Standstreifen lenken, bekam ihn aber nicht komplett von der Fahrbahn herunter, weil die Bremsen blockierten. Wenig später fuhr ein weiterer Lkw, der ebenfalls aus Richtung Hamburg kam, vermutlich ungebremst dagegen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Wucht des Aufpralls so stark, dass der Sattelauflieger zur Seite gedrückt wurde und nahezu Zugmaschine an Zugmaschine stand. Die beiden Fahrer kamen jeweils schwer verletzt ins Krankenshaus nach Schwerin.

Die Aufräumarbeiten und Bergungsarbeiten an der Unfallstellte dauerten stundenlang. Die Lkw-Ladungen müssten zunächst umgeladen und abtransportiert werden, ehe die Laster geborgen werden können, hieß es. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.03.2017 | 08:30 Uhr