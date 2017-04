Stand: 18.04.2017 17:13 Uhr

Schwerbehindert? Eine folgenschwere Diagnose

Ein Behindertenausweis steht kranken Menschen zu, die auf fremde Hilfe angewiesen sind: beim Leben, beim Arbeiten, beim Busfahren. Denn diese Menschen sind körperlich eingeschränkt oder geistig eingeschränkt. Was aber, wenn jemand als behindert gilt, der das vielleicht gar nicht ist? Ronny Wichmann hat Zweifel an seiner Diagnose.

Zweifel an der Diagnose "Schwerbehinderung" Nordmagazin - 18.04.2017 19:30 Uhr Autor/in: Steffi Schwabbauer Seit er elf Jahre alt ist, gilt Ronny Wichmann wegen psychischer Auffälligkeiten als schwerbehindert. Heute kämpft gegen die Folgen der Diagnose und für seinen Traumberuf.







Psychische Auffälligkeiten

In mehreren Heftern und Ordnern hat Ronny Wichmann sein Leben dokumentiert. Seine Schulzeit zum Beispiel. Die hat er in Einrichtungen für Behinderte verbracht - zunächst in Waren, später in Rostock. Als Kind, erzählt er, hatte er psychische Probleme und war deshalb mehrfach im Krankenhaus. "Diese psychischen Auffälligkeiten haben sich darin geäußert, dass ich im Unterricht Schaukelbewegungen gemacht habe, dass ich mich teilweise nicht konzentrieren konnte, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass ich nachts schlechte Träume hatte."

Mit elf Jahren Schwerbehinderung attestiert

Trotzdem fragt sich Ronny Wichmann, ob er nicht trotz seiner psychischen Probleme eine ganz normale Schule hätte besuchen können. "Ich war als Kind hyperaktiv, hatte viel Bewegungsdrang und war sehr neugierig und wissbegierig. Aber mir wurde immer nur gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten." Der 35-Jährige hat einen Behindertenausweis, der ihm eine 100-prozentige Schwerbehinderung bescheinigt. Grund dafür ist eine ärztliche Diagnose aus dem Jahr 1993.

Durchstarter auf dem zweiten Bildungsweg

Dem damals elfjährigen Kind wurde darin eine Intelligenzminderung vom Grade einer schweren Debilität attestiert - eine geistige Behinderung also, die allerdings so gar nicht zu Ronny Wichmanns Lebensweg nach der Schulzeit passt. Auf dem zweiten Bildungsweg schaffte er zunächst den Hauptschulabschluss, später auch die Mittlere Reife und eine Ausbildung zum Sozialassistenten, also zum Betreuer für Kinder und behinderte Menschen.

Zweifel an der Diagnose

Geholfen hat ihm dabei der Ingenieur Robert Brockmann, der mit ihm lernte und schon bald Zweifel an der Diagnose "geistige Behinderung" bekam. "Es war möglich, ihn innerhalb eines Jahres in der Mathematik, Bruchrechnung, Prozentrechnung und Volumenrechnung auf das Niveau eines Realschülers zu bringen", sagt Brockmann. Er hält Ronny Wichmann nicht für geistig behindert und zweifelt auch daran, dass es Ronny Wichmann jemals war. "Das kann ich sagen, weil ich selbst in einer sozialen Einrichtung für Geistig-Behinderte während meines Studiums gearbeitet habe", so Brockmann. "Ich kenne die Fälle von Geistig-Behinderten. Es passt nicht."

Trotz guter Zeugnisse kein Job

Dafür sprechen auch diverse Praktikumszeugnisse. Sie bescheinigen dem angeblich geistig Behinderten Ronny Wichmann, er sei geeignet für seinen Beruf, habe Fachkenntnisse, sei zuverlässig, strukturiert, konstruktiv und könne hohe Belastungen bewältigen. Einen Job hat er trotzdem noch nicht. "Weil Arbeitgeber das wahrscheinlich nicht so richtig einordnen können", vermutet Ronny Wichmann. Zusammen mit Robert Brockmann versucht er seit längerem herauszufinden, wie es zu der Diagnose mit ihren Folgen kam. Einen vergleichbaren Fall haben sie bei ihren Recherchen nicht gefunden. Verschiedene Behörden konnten bislang nicht weiterhelfen, ein Anwalt auch nicht. Jetzt arbeiten sie an einer Internetseite, um den Fall Wichmann öffentlich zu machen und Antworten zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.04.2017 | 16:10 Uhr