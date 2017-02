Stand: 07.02.2017 11:33 Uhr

Schwanheide: Geflügelpest durch Schwäne eingeschleppt?

Neun Tage nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Schwanheide (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gibt es einen Hinweis darauf, wie die Seuche in den Legehennenbetrieb gelangt sein könnte. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist nicht auszuschließen, dass die gefährliche Variante der Vogelgrippe über Wildvögel eingeschleppt wurde.

Zwei tote Schwäne im Umfeld des Betriebs gefunden

Wie das zuständige Veterinäramt am Dienstag bestätigte, wurden inzwischen zwei tote Schwäne in der Nähe der Hühnerställe gefunden, die mit H5N8 infiziert waren. Die Fundorte in Besitz und Zweedorf liegen nur wenige Kilometer von Schwanheide entfernt. Ein abschließender Untersuchungsbericht dazu, wie die Seuche in den Legehennenbetrieb gelangte, stehe aber noch aus, hieß es. Nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts ist frühestens kommende Woche mit einem Ergebnis zu rechnen.

Legehennenbetrieb noch mindestens sechs Wochen dicht

In den sechs Ställen in Schwanheide dauern die Reinigungsarbeiten unterdessen an. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, sind Fachleute derzeit dabei, den desinfizierten Mist abzutransportieren. Danach soll noch einmal eine Feinreinigung erfolgen. Bis wieder Legehennen in dem Betrieb eingestallt werden können, wird es noch mindestens eineinhalb Monate dauern, hieß es.

Schwanheide: 106.000 Legehennen getötet

Die Vogelgrippe in Schwanheide war Ende Januar ausgebrochen. Alle 106.000 Legehennen mussten vorsorglich getötet werden. Geflügelhalter aus der Region können anhand einer interaktiven Landkarte auf der Internetseite des Landkreises Ludwigslust-Parchim sehen, welche Ortschaften in einem Sperrbezirk oder einem Beobachtungsgebiet liegen.

