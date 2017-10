Stand: 05.10.2017 15:17 Uhr

Schulbau: Land startet Millionen-Programm

Mecklenburg-Vorpommern startet mit Bundes- und Landesmitteln ein neues Schulbauprogramm. Das kündigten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bildungsministerin Birgit Hesse (beide SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in einer Schweriner Grundschule an. Durch das Programm sollen 100 Millionen Euro in den Bau und die Sanierung staatlicher Schulen fließen.

Schwesig: "Kinder sollen beste Bedingungen vorfinden"

Drei Viertel der Summe bestehen aus Bundesmitteln, 25 Millionen Euro wird das Land aus seinem Strategiefonds zuschießen. Freie Schulen bekommen zudem zehn Millionen Euro aus einem weiteren Investitonsprogramm des Bundes. "Wir wollen, dass unsere Kinder in den Schulen beste Bedingungen vorfinden," sagte Schwesig. Dazu gehörten auch moderne Schulgebäude.

Videos 03:35 Inklusion: Neue Grundschule für Rostock Nordmagazin In Rostock ist ein Pilotprojekt gestartet. Eine ehemalige Förderschule wird nun als offizielle Grundschule betrieben - mit dem Schwerpunkt auf Sprachförderung. Video (03:35 min)

Weitere Mittel aus Städtebauförderung

Laut Schwesig ist die Förderung von Schulbauvorhaben nicht auf das Sonderprogramm beschränkt. Auch Mittel aus der Städtebauförderung würden für Schulen genutzt. "Wir gehen davon aus, dass während der laufenden Wahlperiode weitere 165 Millionen Euro über bestehende Förderprogramme in moderne Schulgebäude investiert werden. Mit 275 Millionen Euro können wir in den Schulen viel bewegen", zeigte sich die Regierungschefin zuversichtlich. Die wichtigsten Schulsanierungsvorhaben könnten nun zügig auf den Weg gebracht werden.

Hesse: Gemeinsames Lernen erleichtern

Das Land will nun zügig mit den Kommunen abstimmen, welche Schulbauvorhaben aus dem Programm gefördert werden. Mit dem Bauprogramm soll vor allem das gemeinsame Lernen von Schülern mit verschiedenen Förderbedarfen erleichtert werden, erklärte Hesse. Dafür reiche es nicht, Schulen rollstuhlgerecht zu gestalten. Gefragt seien auch Leitsysteme für sehbehinderte und eine gezielte Schalldämmung für hörbehinderte Schüler.

Kooperationsverbot gelockert

Bund und Länder hatten sich bei den Verhandlungen zur Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen auf eine Lockerung des für die Bildung geltenden Kooperationsverbots verständigt. Weil Bildung Ländersache ist, durfte der Bund kein Geld dafür an die Schulträger geben. Nun aber kann er finanzschwache Kommunen bei Bau und Sanierung von Schulen helfen.

