Rügen: Warnung vor Verlassen der Wege

Nach dem tödlichen Unglück am Wochenende auf Rügen warnt die Nationalparkverwaltung die Besucher davor, die ausgewiesenen Wanderwege zu verlassen. Am Sonnabend war eine junge Frau bei einem Spaziergang auf Jasmund von den Kreidefelsen in den Tod gestürzt.

Immer wieder entstehen illegale Trampelpfade

"Der Absturz ist ein tragischer Unfall", sagte Dezernatsleiter Ingolf Stodian am Montag. Die junge Frau habe aber das allgemeingültige Wegegebot im Nationalpark missachtet. "Ihr Verhalten war pure Unvernunft." Immer wieder sei zu beobachten, dass illegale Wege zu vermeintlich besonders attraktiven Aussichtspunkten direkt an der Abbruchkante der Kreideküste entstehen. Würden diese Trampelpfade mit Totholz gesperrt, seien die Absperrungen oftmals innerhalb weniger Tage weggeräumt. Im Bereich der Absturzstelle warne zudem ein Schild vor der Gefahr, sagte Stodian.

Rügen: Frau stirbt nach Sturz von Kreidefelsen Nordmagazin - 23.04.2017 19:30 Uhr Eine 20-jährige Touristin aus Hamburg ist auf Rügen beim Sturz von einem Kreidefelsen in den Tod gestürzt. Sie hatte offenbar ein Foto machen wollen und war dabei abgerutscht.







Ins Straucheln geraten und abgestürzt

Die 20-jährige Hamburgerin hatte zusammen mit ihrem 22 Jahre alten Mann einen Spaziergang auf dem Hochuferweg zwischen dem Königsstuhl und den Wissower Klinken im Nationalpark Jasmund gemacht. Nach Polizeiangaben befand sich das Paar in der Nähe der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht unmittelbar an der steilen Felskante, als die junge Frau ins Straucheln geriet, das Gleichgewicht verlor und etwa 60 Meter tief auf die Felsen stürzte. Passanten leisteten erste Hilfe und reanimierten die Frau zunächst. Für die Rettungskräfte war der Bereich nur mit einem Hubschrauber erreichbar. Der wenig später eintreffende Notarzt konnte allerdings nicht mehr helfen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, hieß es von der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz. Die Leiche wurde mit Unterstützung eines Schiffes der Bundespolizei geborgen.

Stürzte die Frau beim Fotografieren ab?

Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es zu dem Absturz kam. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall aus, wie ein Sprecher NDR 1 Radio MV sagte. Neben der Toten hatten die Beamten einen Fotoapparat und eine Fototasche gefunden. Offenbar wollte die Hamburgerin vom Hochufer aus ein Foto von der Kreideküste machen. Ihr Ehemann stand unter Schock. Der 22-Jährige musste nach dem Unfall von einem Seelsorger betreut werden.

Schilder warnen vor Verlassen der Wanderwege

Durch den von Buchenwäldern gesäumten Nationalpark schlängeln sich zahlreiche Wege - einige auch entlang des Hochufers. Obwohl Schilder vor dem Verlassen der offiziellen Wanderwege warnen, kommt es immer wieder vor, dass Touristen dichter an die Felskante gehen, um beeindruckende Fotos zu knipsen oder die Aussicht in vollen Zügen zu genießen. Absperrungen gibt es im Park dagegen kaum.

An der Kante kommt es zudem immer wieder zu Abbrüchen, bei denen große Mengen Kreide, Geröll und Gestein in die Tiefe stürzen - für Spaziergänger sowohl oben am Hochufer als auch unten entlang der Küste eine tödliche Gefahr. So war Weihnachten 2011 ein zehnjähriges Mädchen aus Plattenburg (Landkreis Prignitz/Brandenburg) bei einem Spaziergang am Strand von einem herabstürzenden Kreideabbruch verschüttet worden war. Ihre Leiche wurde erst Wochen später unweit der Unfallstelle entdeckt.

Hinweis der Redaktion: Zunächst hatte die Polizei gemeldet, dass die Frau 21 Jahre alt sei. Diese Angabe wurde im Lauf des Tages korrigiert.

