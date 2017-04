Stand: 23.04.2017 07:27 Uhr

Rügen: Frau stürzt von Kreidefelsen in den Tod

An den Kreidefelden auf der Ostseeinsel Rügen ist am Sonnabend eine Touristin aus Hamburg ums Leben gekommen. Die 21-Jährige hatte mit ihrem Mann einen Spaziergang auf dem Hochuferweg in der Nähe der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht im Nationalpark Jasmund gemacht, wie NDR 1 Radio MV berichtete. Nach Polizeiangaben befand sie sich unmittelbar an der steilen Felskante. Sie kam ins Straucheln, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa 60 Meter tief auf die Felsen. Die Rettungskräfte konnten den Bereich nur mit einem Hubschrauber erreichen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um ein tragisches Unglück.

