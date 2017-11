Stand: 05.11.2017 12:12 Uhr

Rügen: Drei Wochen ohne Bahn

Nach den schweren Sturmschäden läuft es mit dem Bahnverkehr gerade erst wieder halbwegs rund im Land - da müssen sich viele Bahnkunden im Nordosten wieder auf lange Fahrten mit Ersatzbussen einstellen. Wegen Bauarbeiten fährt auf der Insel Rügen von Montagmorgen an für drei Wochen kein Zug der Deutschen Bahn mehr.

Dringende Arbeiten an den Gleisen um Bergen

Ursache sind Gleis- und Stellwerksbauarbeiten im Bahnhof Bergen. Dort soll die alte Bahntechnik auf den neuesten Stand gebracht werden. Ähnliche Umbauarbeiten gab es in den vergangenen Jahren im Bereich Samtens und Lietzow. Nebenbei soll die zugfreie Zeit auch für Wartungsarbeiten an der Strelasundbrücke genutzt werden.

Busse sollen zwischen Stralsund, Sassnitz und Binz fahren

Bergen ist eine Art Knotenpunkt auf der Insel, von da aus gehts nach Norden, also Sassnitz und Sassnitz Mukran, auch die Bahnhöfe Binz, Putbus und Lauterbach sind an Bergen angeschlossen. Deswegen enden alle Züge in Richtung Insel vom 6. November an in Stralsund. Zwischen Stralsund, Sassnitz und Binz will die Deutsche Bahn während der drei Wochen ersatzweise Busse einsetzen. Gerade Pendler aus dem Großraum Sassnitz müssen deutlich mehr Zeit einplanen, da der Verkehr durch die Sperrung auf der B 96 bei Ralswiek weiträumig über Prora umgeleitet wird. Die einzige Bahn, die von den Arbeiten nicht betroffen ist, ist der rasende Roland. Der fährt nicht über Bergen - und kann daher pünktlich in seine Bahnhöfe dampfen.

