Stand: 03.02.2017 09:23 Uhr

Rostock wird Ausbildungszentrum der Feuerwehr

Die Ausbildung der Berufsfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern soll ab 2018 konzentriert werden. Vom kommenden Jahr an werden die Rettungskräfte nach den derzeitigen Planungen nur noch in Rostock geschult. Bislang absolvierten die jungen Feuerwehrleute den theoretischen Teil ihrer Ausbildung für jeweils sechs Monate in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow. Anschließend folgte die praktische Ausbildung an unterschiedlichen Standorten im Land. Ab 2018 soll die komplette Ausbildung der Brandmeister-Anwärter am größten Feuerwehrstandort des Landes, in Rostock, stattfinden.

Rentenknick ab 2018

Ein Grund für die Verlagerung der Ausbildung ist unter anderem ein bevorstehender Rentenknick bei den Berufsfeuerwehren: Viele ältere Kameraden gehen landesweit in den Ruhestand. Ab 2018 sollen deshalb jährlich über 30 Einsatzkräfte und damit mehr als doppelt so viele wie bisher pro Jahr ausgebildet werden. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, können die in Malchow frei werdenden Kapazitäten dann von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden. Berufsfeuerwehren gibt es in den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin sowie in Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg und Wismar. Insgesamt arbeiten rund 700 Beschäftigte bei den Wehren in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.02.2017 | 07:00 Uhr