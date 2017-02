Stand: 24.02.2017 14:20 Uhr

Rostock: Lange Haftstrafe für Drogenhändler

Wegen bewaffneten Drogenhandels ist ein 49-jähriger Rostocker am Freitag zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht blieb damit weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte eine Haftstrafe in Höhe von sieben Jahren und drei Monaten gefordert.

Strafmildernde Umstände

Der Richter am Rostocker Amtsgericht verwies in der Urteilsbegründung auf einige strafmildernde Umstände. So sei der Angeklagte bislang noch nicht vorbestraft, er habe zudem ein Teilgeständnis abgelegt und außerdem sei aufgrund einer schweren Erkrankung und deren Begleitumständen möglicherweise die Hemmschwelle für Straftaten beim Angeklagten verringert gewesen. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe eingeräumt und angegeben, aus Geldmangel gehandelt zu haben. Eine Aussage zu Mittelsmännern machte er nicht.

Amphetamine und "sehr reines" Kokain

Dessen ungeachtet liegt der Urteilsspruch über der Mindeststrafe von fünf Jahren Haft. Dafür spricht die ungewöhnlich große Menge der aufgefundenen Betäubungsmittel, so der Richter. Ende August 2016 hatte die Polizei nach langer Observierung in einer als Rauschgiftlager genutzten Wohnung unter anderem 3,8 Kilogramm Amphetamine und 500 Gramm "sehr reines" Kokain sowie zwei scharfe Pistolen mit Munition gefunden. Im Auto des Mannes entdeckten die Ermittler zudem einen Teleskop-Schlagstock. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, binnen einer Woche kann Revision eingelegt werden.

Weitere Informationen mit Video Stavenhagen: Haftbefehle nach Drogenfunden In der Region um Stavenhagen hat die Polizei drei große Drogenfunde gemacht. In zwei Fällen hat das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehle erlassen. mehr 01:24 min Stavenhagen: Polizei räumt erneut Hanfplantage 22.02.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Nur einen Tag nach einem großen Drogenfund hat die Polizei erneut in Stavenhagen zugeschlagen. Die Beamten stellten 1.000 Pflanzen aus einer Hanfplantage sicher. Video (01:24 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 24.02.2017 | 14:00 Uhr