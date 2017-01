Stand: 23.01.2017 18:09 Uhr

Rostock-Laage: Abschied nach Rekord-Bilanz

Der über Jahre krisengeschüttelte Flughafen Rostock-Laage kommt zunehmend auf die Erfolgsspur. Mit mehr als 250.000 Passagieren wurde 2016 ein Passagierrekord erzielt. Gegenüber dem Vorjahr macht das ein Plus von 31 Prozent. Das sei vor allem auf den Zubringerverkehr für den Kreuzfahrthafen in Rostock-Warnemünde zurückzuführen, hieß es am Montag. Über die drei Kreuzfahrtunternehmen "Costa Crociere", "MSC Cruises" und "Pullmantur Cruises" seien mehr als 71.000 Passagiere abgefertigt worden.

Weitere Flüge nach München

Neben dem Kreuzfahrtgeschäft gab es auch im weiteren Tourismusbereich deutliche Zuwächse: Insgesamt 90.000 Passagiere nutzten im vergangenen Jahr die Möglichkeit, von Rostock-Laage direkt zu 14 Urlaubszielen europaweit zu fliegen, darunter Ägypten, Bulgarien und Spanien. In diesem Jahr sollen Flüge nach Wien und Zürich dazukommen. Die Geschäftsreiseverbindung nach München wird schon von Dienstag an von einem auf zwei Flüge täglich ausgebaut.

Förderung des Landes gesichert

Das Erreichen der Viertel-Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen sichert auch die Förderung des Landes für den Flughafen, der vor drei Jahren noch kurz vor der Insolvenz stand. Wie es am Montag in Rostock hieß, hatte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) 2014 in einem Gespräch mit der Geschäftsführung erklärt, keine Fördermillionen mehr fließen zu lassen - es sei denn binnen kürzester Zeit würden die Passagierzahlen deutlich gesteigert. Nun sei im Koalitionsvertrag bereits für die kommenden zehn Jahre eine weitere finanzielle Unterstützung festgelegt, sagte der scheidende Geschäftsführer Rainer Schwarz am Montag.

Schwarz übergibt seinen Posten

Schwarz verlässt Rostock und wechselt zum kriselnden Flughafen Münster-Osnabrück. Er blicke zufrieden auf seine Tätigkeit in Laage, sagte er am Montag. In seinen zwei Jahren als Geschäftsführer in Rostock konnte ein Passagieranstieg von 50 Prozent erreicht werden. Seine Nachfolgerin wird die bisherige Chefin der Usedom Tourismus GmbH, Dörthe Hausmann. Sie kündigte an, das Kreuzfahrtgeschäft weiter ausbauen zu wollen.

