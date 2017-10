Stand: 12.10.2017 07:51 Uhr

Rekordsaison für Kreuzfahrtschiffe endet

In Rostock-Warnemünde geht die bislang erfolgreichste Kreuzfahrtsaison zu Ende. Seit Ende April brachten die Kreuzliner insgesamt 890.000 Passagiere nach Warnemünde und in den Überseehafen. Damit hat sich die Zahl der Gäste im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund 130.000 erhöht.

Letzter Anlauf 2017: "Balmoral" in Warnemünde NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 12.10.2017 08:00 Uhr In Warnemünde geht heute die bislang erfolgreichste Kreuzfahrtsaison zu Ende: Zum Abschluss macht die "Balmoral" mit knapp 1.400 Passagieren am Kreuzfahrt-Terminal fest.







Millionen-Umsatz für Geschäfte und Gaststätten

Viele Passagiere nutzten den Stopp in Mecklenburg-Vorpommern für Tagesausflüge nach Berlin. Noch mehr allerdings blieben nach Angaben der Hafengesellschaft in Rostock und der Umgebung. Eine Untersuchung der Universität Rostock kommt zu dem Schluss, dass der regionale Einzelhandel, Gaststätten oder auch Taxi- und Busunternehmen dadurch rund 20 Millionen Euro allein in diese/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/emeraldprincess101_v-contentxl.jpgr Saison eingenommen haben. Vom Kreuzfahrtboom profitiert hat auch der Flughafen Rostock Laage. Mehr als 90.000 Passagiere kamen mit dem Flugzeug, um von Warnemünde aus auf Kreuzfahrt zu gehen. Auch das ist ein Rekord.

Mehr Passagiere und neues Kreuzfahrtterminal

Im kommenden Jahr werden ähnlich viele Kreuzfahrt-Passagiere wie in diesem Jahr in Rostock erwartet. 2018 soll zudem mit dem Bau eines zweiten festen Kreuzfahrtterminals begonnen werden, welches dann anstelle des provisorischen Zeltes für das Ein- und Auschecken der Passagiere zur Verfügung stehen soll. Eine solche Verbesserung hatten verschiedene Reedereien mehrfach gefordert.

Kritik: Schlechte Luft durch Kreuzfahrtschiffe

Die Forderung von Umweltschützern, Kreuzfahrtschiffe während ihrer Liegezeit mit weniger umweltschädlichem Landstrom oder Flüssiggas zu versorgen, wird dagegen auch im kommenden Jahr nicht erfüllt. Es gebe keine Nachfrage durch die Reedereein, heißt es vom Hafenbetreiber. Umweltschützer kritisieren, dass die Luftbelastung durch die Kreuzfahrtschiffe weiter extrem hoch sei. Denn nach wie vor lassen alle Schiffe während ihrer Liegezeiten in Rostock ihre Motoren laufen - anstatt auf Landstrom oder Flüssiggasbetrieb umzustellen.

