Stand: 03.05.2017 11:04 Uhr

Regionalverkehr im Nordosten in der Kritik von Maike Gross, NDR 1 Radio MV

Der Regionalverkehr ist ein Dauerstreitthema in Mecklenburg-Vorpommern. Viele Bürger haben das Gefühl, dass das Land sein Engagement beim öffentlichen Personennahverkehr - insbesondere auf der Schiene - immer weiter zurückschraubt. Und dass, obwohl für den regionalen Bahnverkehr ausreichend Geld vom Bund zur Verfügung gestellt bekommt. Dass es Kritik am Bahnverkehr gibt, räumt auch Verkehrsminister Christian Pegel ein. Allerdings meint der SPD-Minister, zum Teil müssten die Regionalbahnen im Land auf den längeren Strecken auch den Fernverkehr ersetzen, den die Bahn nicht anbietet. Die Folge: Kleine Nebenstrecken stehen nicht mehr so stark im Fokus.

Verkehrsminister: Bahn ist teurer als Bus

Für Minister Pegel ist der Personennahverkehr aber vor allem eine Mischung aus Bahn und Bus. Er findet die Diskussion um eine Konkurrenz der Verkehrsmittel eher hinderlich. Denn die Bahn sei weder wirtschaftlicher noch umweltfreundlicher. "Die Bahn ist ein mehrfaches teurer pro Kilometer. Das geht auch nicht anders, das ist auch kein Vorwurf", so Pegel. Deshalb sei die Bahn auch nur bei hohen Passagierzahlen sinnvoll. "Wenn ich Größen habe, die ich problemlos mit dem Bus bewegen kann, ist der Bus einfach um eine vielfache Potenz günstiger."

Neue Bahnverbindung zwischen Berlin und Rügen Nordmagazin - 24.02.2017 19:30 Uhr Das Bahnunternehmen Locomore will ab 2018 eine Zugverbindung zwischen Berlin und der Insel Rügen anbieten und durch Service Autofahrer zum Bahnfahren motivieren.







4,79 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gutachten soll Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen

Dennoch soll der Bahnverkehr im Land verbessert werden. Ein Gutachten soll dabei helfen. In einem Jahr rechnet die Landesregierung mit Ergebnissen. Schon vor einem Jahr hatte die damalige Grünenfraktion im Landtag ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnis: Mit wenig Aufwand könnte der Bahnverkehr im Land wesentlich attraktiver gestaltet werden. Daran glaubt auch der Vorsitzende vom Fahrgastverband Pro Bahn in MV, Marcel Drews: "Man hat dort ja auch dargestellt, dass durch Verkürzungen von Reisezeiten an bestimmten Strecken eine deutliche Nachfragesteigerung zu erwarten wäre."

Schwachpunkt Ost-West-Verbindungen

Ein Schwachpunkt im Bahnsystem sind laut Drews die Ost-West-Verbindungen. Wer beispielsweise von Schwerin nach Greifswald will, hat vor allem am Umsteigepunkt Stralsund lange Wartezeiten zu ertragen. Auch ohne Verspätungen sei man schon lange unterwegs. "Kommen dann noch Verspätungen hinzu, ist das ein besonderes Ärgernis", so Drews. Auch bei den Regionalisierungsmitteln kommt Kritik vom Fahrgastverband. Die Summe, die der Bund dem Land zur Verfügung stellt, ist zwar gestiegen. In diesem Jahr bekommt das Land rund 287 Millionen Euro. Hier hätte die Regierung die Chance, mehr in die Schiene zu investieren, meint Drews.

Weitere Informationen mit Video Barther starten Kampagne für Bahnstrecke In Barth sorgen sich viele Einwohner um den Anschluss ans Bahnnetz. Bei der Gründung der Kampagne "Keine Bahn ist auch keine Lösung" zum Erhalt der Bahnstrecke war der Andrang groß. (30.03.2017) mehr

Kein schnelles Geldausgeben

Vom sofortigen Geldausgeben hält Verkehrsminister Pegel jedoch nichts. Es gehe schließlich um langfristige Verträge mit den Bahnunternehmen. Und auch bei der Wiederbelebung von stillgelegten Strecken ist Pegel zurückhaltend. Bei diesem Thema gibt es schon seit Jahren Streit, weil etwa die Südbahn - die Strecke zwischen Parchim und Malchow - seit Dezember 2014 nicht mehr befahren wird.

Geringe Passagierzahlen als Problem

Den Vergleich mit Niedersachsen, das alte Strecken reaktiviert, will Minister Pegel dennoch nicht gelten lassen. "Dann bitte ich mal jeden zu gucken, was für Fahrgastzahlen die dort derzeit reaktivieren." Niedersachsen habe einmal sämtliche Linien mit weniger als 1.000 Fahrgästen pro Tag wegrationalisiert. "Wenn Sie das bei uns täten, dann würden nur noch die drei oder vier großen Hauptmagistralen übrig bleiben. Wir sind diesen Weg damals gar nicht mitgegangen, so radikal runterzukürzen." Pegel setzt auch in Zukunft auf die Mischung aus Bahn und Bus. Ob diese Mischung aber die Zugreisenden in Mecklenburg-Vorpommern wirklich überzeugt, bleibt abzuwarten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.05.2017 | 18:15 Uhr