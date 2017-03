Rechnungshof soll Sozialverbände besser prüfen

Stand: 26.03.2017 09:00 Uhr

Das Land will den großen Sozialverbänden in Mecklenburg-Vorpommern stärker auf die Finger gucken. Künftig soll der Landesrechnungshof die Finanzen der Träger wie AWO, Diakonie oder Caritas direkt prüfen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die rot-schwarze Koalition jetzt auf den Weg gebracht hat.

Blick in die Bücher werfen

Sie setzt damit ein Vorhaben des Koalitionsvertrags um. Auch als Reaktion auf die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der AWO in Waren an der Müritz wollen SPD und CDU dem Rechnungshof mit einem geänderten Kommunalprüfungsgesetz den Blick in die Bücher der großen Träger ermöglichen. Es geht um Ausgaben zum Beispiel für die Wiedereingliederung von behinderten Menschen, für die Jugendhilfe oder auch die Verträge mit den Kita-Trägern. Mehr als 1,3 Milliarden Euro geben die Kommunen pro Jahr für diese und andere Sozialhilfen aus und zahlen die Summe zum großen Teil an die Leistungserbringer wie AWO oder Caritas aus.

Rechnungshof kritisierte bisherige Praxis

Bisher konnten die Finanzkontrolleure nur prüfen, welche Summe die Träger mit den Kommunen abrechnen. Künftig soll nach dem Gesetz mehr möglich sein. Dann wäre zum Beispiel eine allgemeine Prüfung des Finanzhaushaltes der Sozialverbände möglich. Die finanzieren sich zum großen Teil aus öffentlichen Mitteln. Das hatte der Landesrechnungshof in seinem Sonderbericht zu den Sozialausgaben noch einmal deutlich gemacht. In dem Bericht heißt es unterm Strich, dass die Träger ihre Finanzinteressen gegenüber den Kommunen viel zu leicht durchsetzen könnten.

Wären weitergehende Kontrollrechte juristisch haltbar?

Allerdings gibt es Bedenken, dass diese jetzt geplanten Kontrollrechte zu weit gehen könnten und juristisch nicht haltbar sind. Möglicherweise wird das Thema der bevorstehenden Beratungen im Landtag sein. Schon am kommenden Dienstag ist im Finanzausschuss auf Antrag der Linksfraktion eine Anhörung zum Thema "Sozialverbände besser prüfen und unterstützen" geplant. Der Gesetzenwurf sieht auch vor, den Landesrechnungshof künftig mit mehr Personal auszustatten. Am kommenden Mittwoch soll er erstmals im Landtag beraten werden.

