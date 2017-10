Stand: 17.10.2017 22:07 Uhr

Ralswiek: Neuer Störtebeker gesucht

Die Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen suchen neue Hauptdarsteller. Fünf Jahre lang hat Bastian Semm den legendären Piraten Klaus Störtebeker gespielt. Andreas Euler war an seiner Seite als Goedeke Michels engagiert. Beide sind künftig nicht mehr dabei. Störtebeker-Geschäftsführerin Anna Hick sprach von einem normalen Prozess, man trenne sich im Guten. Als Begründung nannte sie eine Rundumerneuerung der Störtebeker-Festspiele nach 25 Jahren. Auch beim Bühnenbild, der Requisite und im Restaurant werde es Neues geben. Die künftige Besetzung der Darsteller soll bis Ende Januar feststehen.

Semm: "Ich hatte eine tolle Zeit in Ralswiek"

Im September war der fünfte Störtebeker-Zyklus mit dem Stück "Störtebekers Tod" zu Ende gegangen, in dem der Titelheld geköpft wurde. Semm, der den Seeräuber seit 2013 verkörperte, richtete den Blick nach vorn: "Man muss eine Tür zumachen, um eine neue zu öffnen", sagte er. "Ich hatte eine tolle Zeit in Ralswiek. Ich bin dankbar, dass ich die Reise als Störtebeker machen durfte." Die Entscheidung sei für ihn nicht überraschend gekommen. Die Arbeit mit Regisseur Marco Bahr soll nach Informationen des Festspiel-Intendanten Peter Hick im kommenden Jahr fortgesetzt werden - der Name der Produktion: "Ruf der Freiheit". "Wir fangen wieder damit an, wie Störtebeker Pirat wurde. Störtebeker war im realen Leben verarmter Adel, der um seinen Besitz gebracht wurde."

Saison 2017: Leichter Besucher-Rückgang

Mit rund 338.300 Zuschauern kamen in dieser Saison rund 13.000 weniger als im Vorjahr zu dem Piratenspektakel auf der Naturbühne Ralswiek. Der verregnete Sommer habe sich ausgewirkt, bei schlechtem Wetter blieben die kurzentschlossenen Besucher weg, resümierte Intendant Peter Hick die Saison im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Die Störtebeker-Festspiele werden auch vom NDR unterstützt.

