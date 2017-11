Stand: 02.11.2017 07:33 Uhr

Prozess um Fischsterben in der Peene beginnt

Zwei Jahre nach dem großen Fischsterben in der Peene beginnt heute am Amtsgericht Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) der Prozess gegen den damaligen Produktionsleiter und zwei weitere Mitarbeiter des Bioethanolwerks in Anklam, das zur dortigen Zuckerfabrik gehört. Sie müssen sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung verantworten.

Tausende Liter Ethanol durch Leck ausgelaufen

Die Männer sollen dafür verantwortlich sein, dass im August 2015 mehr als 112.000 Liter Ethanol über ein defektes Rohrsystem der Zuckerfabrik in die Peene geflossen waren. Dazu soll es während Inspektionsarbeiten im Bioethanolwerk gekommen sein.

Defektes Rohr erst nach Tagen entdeckt

Durch den Alkohol sollen rund 18 Tonnen Fisch verendet sein. Laut Umweltministerium wurden 4,4 Tonnen tote Fische geborgen, die an Alkoholvergiftung verendet waren. Die Betreiberin einer Kanustation an der Peene hatte die ersten toten Fische bemerkt und die Behörden alarmiert. Das Leck im Rohrsystem wurde erst Tage später entdeckt.

Zunächst drei Prozesstage angesetzt

Im Prozess muss nun geklärt werden, welche Mitarbeiter für welche Arbeiten zuständig waren. Die Vorsitzende Richterin hat zahlreiche Zeugen geladen. Sie geht zunächst von drei Prozesstagen aus.

