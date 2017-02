Stand: 22.02.2017 11:59 Uhr

Polizei stellt erneut Drogen in Stavenhagen sicher

In Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Polizeibeamte erneut eine Immobilie durchsucht. Nur einen Tag, nachdem die Polizei in der Stadt Drogen im Wert von 100.000 Euro sicherstellte, räumten Beamte von Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch eine illegale Hanfplantage aus.

1.000 Pflanzen sichergestellt

Laut NDR Informationen wurden in dem ehemaligen Küchenstudio rund 1.000 Pflanzen sichergestellt. Ein 45-jähriger Anwohner, der die Plantage mutmaßlich betrieben hat, wurde vorläufig festgenommen.

Drogen im Wert von 100.000 Euro beschlagnahmt

Am Dienstag hatte die Polizei ebenfalls in Stavenhagen Drogen im Wert von rund 100.000 Euro beschlagnahmt. Darunter seien etwa 16.000 Ecstasy-Pillen sowie mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana gewesen, so die Polizei. Auch geringe Mengen Kokain wurden gefunden. Der 54-jährige Beschuldigte wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

