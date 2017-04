Stand: 04.04.2017 15:35 Uhr

Polizei in MV registriert mehr Straftaten

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Die Polizei erfasste insgesamt 123.061 Fälle - ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus der neuen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin vorstellte. Kennzeichnend für die jüngste Entwicklung ist demnach ein deutlicher Anstieg der Kriminaltät von Zuwanderern, der Widerstands-Taten gegen Polizeibeamte sowie im Bereich der Sexualdelikte. Lediglich bei den Straftaten gegen das Leben (unter anderem Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung) und beim Diebstahl und den Wohnungseinbrüchen gingen die Fallzahlen zurück.

Junge Syrer besonders auffällig

38.918 deutschen Tatverdächtigen stehen laut Statistik 5.562 ausländische Tatverdächtige gegenüber - das ist ein Anstieg von 1.171 im Vergleich zu 2015. Caffier sagte, besonders junge syrische Zuwanderer seien auffällig (1.231 Tatverdächtige) gefolgt von Polen (970) und Rumänen (288). Bei den meisten Delikten handle es sich um Körperverletzung, Nötigung Ladendiebstahl und Schwarzfahren , schwere Straftaten würden von Nichtdeutschen dagegen vergleichsweise selten verübt.

Zuwanderer-Kriminalität häufig untereinander

"Viele dieser Delikte werden untereinander begangen, oftmals spielen dabei gruppendynamische Prozesse bei vor allem jüngeren Altersgruppen eine Rolle“, so der Minister, der sich für eine Null-Toleranz-Strategie bei Wiederholungstätern aussprach. Der Anstieg bei der Zuwanderer-Kriminalität stehe in Relation mit deren gestiegenem Anteil an der Wohnbevölkerung im Nordosten. In der Statistik werden als Zuwanderer Asylbewerber, Geduldete, Kontingentflüchtlinge und Illegale geführt.

Anstieg beim sexuellen Missbrauch

Im Bereich der Sexualdelikte gab es einen Anstieg um 144 auf 1.050 Fälle. Insbesondere beim sexuellen Missbrauch seien die Zahlen angestiegen - um 121 Fälle. Der darin enthaltene sexuelle Missbrauch von Kindern stieg um 72 auf 378 Fälle. Caffier betonte, dass es sich bei den meisten Tatverdächtigen um Deutsche handle. Nichtdeutsche Tatverdächtige machten 7,7 Prozent bei den Sexualstraftaten aus. Die Zahl der Widerstandsdelikte erhöhte sich um 10,2 Prozent (+359) auf 3.880 Straftaten. "Hier zeigt sich die aktuelle Tendenz zur Verrohung in der Gesellschaft und gegenüber staatlichen Verantwortungsträgern sehr deutlich", so der Minister.

Weniger Einbrüche - auch in der Grenzregion

Bei den zum schweren Diebstahl gehördenden Wohnungseinbrüchen gingen die Straftaten 2016 um 2,9 Prozent (44 Fälle) auf 1.477 zurück. Die Aufklärungsquote konnte noch von 31,8 Prozent auf 35,3 Prozent gesteigert werden. Dien höchsten Anteil in diesem Bereich weist die Grenzregion zu Polen auf (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Doch auch in diesem Gebiet reduzierte sich die Wohnungseinbrüche um 11 auf 254.

Aufklärungsquote über 60 Prozent

Bei etwa jeder dritten registrierten Straftat im Nordosten handelt es sich um einen Diebstahl. Diese gingen um 4,4 Prozent auf 39.393 zurück. Beim Diebstahl von Autos gab es hingegen einen Anstieg um 35 auf 746 Fälle. Vermögens- und Fälschungsdelikte erhöhten sich um 2.527 (12,6 Prozent) auf rund 22.600 Fälle, hierbei nahmen insbesondere der Waren- und Warenkreditbetrug sowie Leistungserschleichungen zu. Bei einfacher Körperverletzung und Nötigung gab es ein Plus von 8,8 Prozent (16.020 Fälle). Gefährliche und schwere Körperverletzungen nahmen um 165 auf knapp 2.500 Fälle zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 62,8 Prozent der registrierten Straftaten aufgeklärt - ein Anstieg um 1,4 Prozentpunkte.

