Stand: 29.04.2017 10:54 Uhr

Perlen bedeuten Tränen: "Emilia Galotti"-Premiere

Im Rostocker Volkstheater hat am Freitag eine Neu-Interpretation von "Emilia Galotti" Premiere gefeiert. Lessings Trauerspiel in fünf Aufzügen bildet den Abschluss der vierteiligen Stückreihe "Die unartigen Kinder". Das als bitterböse Komödie inszenierte Stück ist eine Koproduktion mit dem Berliner Theater an der Parkaue. Die Aufführung am Freitag erntete viel Applaus im nicht ausverkauften Saal.

Serie "Die unartigen Kinder" endet mit Emilia

In der "Unartigen-Kinder-Serie" waren in den vergangenen Wochen die moderne Struwwelpeter-Version "Shockheaded Peter", die Interpretation der Geschichte des griechischen Dichters Sophokles "Antigone" sowie "Die Bakchen" des Griechen Euripides gezeigt worden. Die Stücke haben für Aufsehen gesorgt und sind gut besucht, wie Theatersprecherin Ute Fischer-Graf sagte. Mit den vier Stücken sollen unter anderem unterschiedliche Sichtweisen auf klassische Theaterstücke dargestellt werden sowie Norm- und Grenzüberschreitungen thematisiert werden.

"Perlen bedeuten Tränen": Tödliche Interessenskonflikte

Der Bruch von Konventionen ist dabei das zentrale Thema von "Emilia Galotti". Die Inszenierung von Regisseur Kay Wuschek rückt die Konflikte zwischen Vater Galotti und seiner Tochter, sowie des Prinzen von Guastalla und seine Rebellion gegen Sitte und Ordnung in den Mittelpunkt seiner Inszenierung. Für den Adeligen haben seine Handlungen jedoch kaum Konsequenzen, ganz im Gegensatz zu der bürgerlichen Emilia, die die Intrigen und ihr Handeln schließlich mit dem Leben bezahlt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.04.2017 | 18:30 Uhr