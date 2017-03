Stand: 06.03.2017 07:50 Uhr

Penzlin: Brand in Blockheizkraftwerk

Auf einem Firmengelände in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es in einem Blockheizkraftwerk gebrannt. Seit gestern Abend um halb elf sind die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Großeinsatz. Noch immer schwelen Glutnester.

Glutnester werden zerteilt

Zwischenzeitlich standen drei Lagerhallen mit Holzschnitzeln zum Betreiben des Kraftwerks in Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, das noch schwelende Holz mit schwerer Technik aus den Hallen zu holen und es im Freien zu zerteilen, um die Glutnester zu löschen. Dies werde noch bis in die Mittagsstunden andauern, so die Einschätzung der Leitzentrale. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind keine Menschen verletzt worden. Der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand des Kraftwerks auf dem Gelände einer Penzliner Fenster- und Türenbaufirma gekommen ist, soll heute ein Sachverständiger klären. Augenzeugen hätten von kleineren Explosionen und Verpuffungen berichtet hieß es, allerdings könne man dazu nichts Gnaueres sagen, hieß es von der Polizei.

