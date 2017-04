Stand: 29.04.2017 13:16 Uhr

Parteitag in MV: Linke will wieder angreifen

Die Linken in Mecklenburg-Vorpommern haben auf ihrem Parteitag in Rostock ihre Themen für die Bundestagswahl festgelegt. Nach der Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen September kritisierte die scheidende Partei-Vorsitzende in MV, Heidrun Bluhm, die Koalition im Nordosten scharf. Es gebe im Land keinen Aufbruch und keine Zukunftsvision, die Politik der rot-schwarzen Regierung sei die Gleiche geblieben - zum Schaden der Menschen, so Bluhm am Sonnabend.

Bei der Partei Die Linke steht ein Umbruch an. Man müsse "frecher und moderner werden", so Landesvorsitzende Bluhm. Dabei helfen soll eine Doppelspitze wie bei der AfD oder den Grünen.







Linke will junge Menschen für die Partei gewinnen

Die versprochene spürbare Absenkung der Kita-Gebühren sei ebenso ausgeblieben wie die Verbesserung der Löhne. Nichts von dem, was die alte und neue Landesregierung im Wahlkampf versprochen habe, sei umgesetzt, kritisierte Bluhm. Als wichtigstes Ziel ihrer Partei nannte Vorsitzende, die bei der anstehenden Neuwahl zur Parteispitze nicht wieder antreten wollte, neue und junge Parteimitglieder zu gewinnen. Im Vorfeld hatte Bluhm gefordert, die Partei müsse frecher und moderner werden.

DGB will mit Linken kooperieren

Zuvor hatte sich der Chef des DBG Nord, Uwe Polkaehn, dafür ausgesprochen, die Tradition gemeinsamer Gespräche zwischen der Gewerkschaft und den Linken wieder aufzunehmen. Die Linke sei im Landtag die einzige ernstzunehmende Opposition. Es gebe eine große Übereinstimmung in den politischen Zielen. Angesichts der gesellschaftlichen Realität sei die Zusammenarbeit unabdingbar. Dazu gehöre die Forderung nach sicherer und gut bezahlter Arbeit sowie guten Arbeitsbedingungen. "Mecklenburg-Vorpommern ist der Lohnkeller der Republik", sagte Polkaehn. Viele Arbeitgeber würden Tarifflucht betreiben. Arbeitgeber, die sonntags von Tarifpartnerschaft reden und montags die Tarifbindung kündigen, seien "Heuchler". Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander.

