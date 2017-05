Stand: 06.05.2017 13:12 Uhr

Ostseebäder: Sandburgen zum Saisonauftakt

Mit einem Sandburgen-Wettbewerb sind die mecklenburgischen Ostseebäder offiziell in die neue Saison gestartet. Allerdings hat das Wetter offenbar Gäste abgehalten. So beteiligten sich in Kühlungsborn lediglich neun Teams. Auch in Graal-Müritz, Markgrafenheide, Boltenhagen, Rerik und auf der Insel Poel wurde fleißig gebuddelt und gegraben.

Werben auf dem Hamburger Hafengeburtstag

Der Sandburgenwettbewerb war bereits zum vierten Mal Saisonauftakt für die mecklenburgischen Ostseebäder. Eine Jury kürte jeweils die Sieger. Zeitgleich werben die Ostseebäder auf dem Hamburger Hafengeburtstag an diesem Wochenende um neue Gäste. Hamburg gilt laut Verband als wichtiger Quellmarkt für den Tourismus an der Ostseeküste. Aus diesem Grund präsentiert sich der Verband gemeinsam mit der Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH und zwei Kühlungsborner Hotels noch bis zum Sonntag auf dem Fest in Hamburg, zu dem mehr als eine Million Besucher erwartet werden.

Gästerekord aufgestellt

Im vergangenen Jahr hatten die mecklenburgischen Ostseebäder einen Gästerekord verzeichnet. 2016 zählten Kühlungsborn, Graal-Müritz, Boltenhagen, die Insel Poel, Rerik und Markgrafenheide nach eigenen Angaben 8,2 Millionen Übernachtungen. Neben deutschen Urlaubern wollen die Touristiker verstärkt ausländische Gäste ansprechen. Besonders in Dänemarkt wird derzeit um Urlauber geworben.

