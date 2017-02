Stand: 18.02.2017 12:59 Uhr

Öffentlicher Dienst: GEW begrüßt Tarifeinigung

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mecklenburg-Vorpommern, Annett Lindner, hat erfreut auf die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder reagiert. Wie Lindner am Sonnabend mitteilte, wird es für Lehrer eine neue Stufe in der Gehaltsberechnung geben. Besonders dafür habe sich die GEW stark gemacht, so Lindner. Der Streik habe sich gelohnt. Anfang Februar waren Tausende Angestellte des Landes für ihre Forderungen auf die Straße gegangen.

Lehrer profitieren von neuer Gehaltsstufe

Beide Seiten hatten sich am Freitagabend in der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam auf zwei Prozent mehr Geld geeinigt und zwar rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Nächstes Jahr sollen dann noch einmal 2,35 Prozent dazukommen, mindestens aber 75 Euro, hieß es. Für Lehrer, die schon lange im Schuldienst des Landes arbeiten, wird es laut Tarifeinigung eine neue Stufe in den Gehaltsgruppen geben. Sie soll schrittweise zum 1. Januar beziehungsweise 1. Oktober 2018 wirksam werden und bringt den Lehrkräften durchschnittlich ein Plus von 150 Euro. Davon profitieren vor allem ältere Lehrer, die in Mecklenburg-Vorpommern über Jahre das Lehrerpersonalkonzept mitgetragen haben und solidarisch in Teilzeit gearbeitet hatten.

Einigung gilt rückwirkend zum 1. Januar

Für alle Landesbeschäftigten steigen die Gehälter laut der Einigung rückwirkend zum Jahresbeginn um zwei Prozent, für die unteren Einkommensgruppen wurden 75 Euro vereinbart. Von Januar 2018 an soll eine weitere Erhöhung um 2,35 Prozent folgen. Damit bekommen auch Angestellte der Landesverwaltung, von Hochschulen und Museen im Land, Tarifangestellte der Polizei, Berufsfeuerwehrleute und Beschäftigte in den Straßenmeistereien mehr Geld. Auch Erzieher und Sozialarbeiter im Landesdienst profitieren von dem Abschluss: Sie erhalten - je nach Entgeltgruppe - Zulagen zwischen 50 und 100 Euro.

Verbände fordern Gleichbehandlung für Beamte

GEW und Deutscher Beamtenbund fordern nun, diese Tarifergebnisse auch auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Bisher hatte das Land die Besoldung der Beamten an die Tarifabschlüsse angepasst. Dafür gab es am Sonnabend noch keine Bestätigung aus dem Finanzministerium.

