Nur mit 1er-Abi zum Medizinstudium? von Louisa Maria Giersberg

Medizin ist bei Abiturienten ein besonders beliebtes Fach: Im vergangenen Jahr kamen bundesweit 44.000 Bewerber auf nur 9.000 Medizin-Studienplätze. Die meisten gehen also leer aus. Dagegen regt sich Widerstand. Vor allem deswegen, weil für die Vergabe der Plätze vor allem eines entscheidend ist: die Abiturnote. Jetzt muss sich sogar das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema beschäftigen.

Wer Medizin studieren will, braucht vor allem eins: ein Spitzenabitur. Sina Böhme aus Eldena hat im vergangenen Jahr die allgemeine Hochschulreife erhalten. Notendurchschnitt: 1,4. Für einen Medizin-Studienplatz hat das nicht gereicht - weder im vergangenen noch in diesem Jahr. Seit April arbeitet die 19-Jährige deswegen im Schweriner Hospiz am Aubach, betreut, wäscht, füttert. Pflege statt Medizinstudium. Dabei sage die Abiturnote doch nur bedingt etwas darüber aus, ob jemand ein guter Arzt wird, findet Sina. Sicher, jemand mit einem Spitzenabi werde das Studium sicher auf die Reihe bekommen, alles lernen können. "Aber es zählt ja nicht nur das Wissen, sondern auch das Soziale. Ob man menschlich ist, ob man mitfühlen kann."

Spitzennote gefragt

In Mecklenburg-Vorpommern bieten die beiden Universitäten Greifswald und Rostock rund 400 Erstsemester-Studienplätze pro Jahr im Fach Medizin an. Darauf bewerben sich aber mindestens drei- bis viermal so viele Interessierte. "Leider brauchen wir so etwas wie eine Auswahlquote. Ich glaube auch, dass die Abiturnote durchaus ihren Stellenwert hat, aber dass sie im Moment etwas überbetont ist in der Auswahl der Studienanfänger," erklärt der Studiendekan der Universität Rostock, Professor Attila Altiner.

Studienplätze für Medizin werden bundesweit zentral vergeben. Derzeit gehen 20 Prozent der Plätze an Bewerber mit einem Spitzen-Abi von 1,0 bis 1,1. Weitere 20 Prozent werden über Wartesemester vergeben. Die Wartezeit beträgt mittlerweile 15 Semester. Die übrigen 60 Prozent vergeben die Hochschulen nach eigenen Kriterien. Einige wenige bieten Auswahlgespräche an. Ansonsten gibt es einen standardisierten Medizinertest oder einen Bonus für eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ausschlaggebend ist aber auch hier die Abiturnote. "Die Abiturnote sagt vermutlich gar nichts darüber aus, ob jemand ein guter Arzt oder eine gute Ärztin wird. Die Abiturnote sagt aber etwas darüber aus, ob jemand das Medizinstudium gut oder nicht so gut bewältigt," erläutert Professor Altiner.

Ist das eigentlich fair?

Das Bundesverfassungsgericht muss jetzt klären, ob das Vergabesystem überhaupt verfassungskonform ist. In Artikel 12 des Grundgesetzes heißt es nämlich: "Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen." Das heißt aber nicht, dass man einen Anspruch auf einen Platz hat, erklärt Dr. Arne-Patrik Heinze, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Aus dem Grundgesetz heraus habe man eigentlich nur einen Anspruch darauf, bei der Verteilung der Plätze die gleichen Chancen zu haben.

"Das Bundesverfassungsgericht muss jetzt klären, ob es gerecht ist, dass die Abiturnote in dem Maße gewichtet wird bei der Vergabe eines Studienplatzes, wie es zur Zeit der Fall ist," sagt Heinze. Außerdem werde geprüft, welche Rolle Wartesemster spielen dürfen. Derzeit übersteigt die Zahl der Wartesemester die Regelstudienzeit. Und auch die Frage, ob Abiturnoten aus verschiedenen Bundesländern eigentlich unterschiedlich gewichtet werden müssen, weil das Niveau sehr unterschiedlich ist, müsse geklärt werden.

Neues System gefragt

Universitäten, Studenten, Juristen - alle sind sich einig, dass das Vergabesystem dringend überarbeitet werden muss. Weil Studienplätze aus Steuern finanziert werden, solle doch auch die Gesellschaft mitreden dürfen, was sie von einem zukünftigen Arzt erwartet, schlägt Professor Altiner vor. Einen ersten Schritt weg von der bloßen Abinote ist die Uni Rostock schon gegangen. Sie bietet das so genannte Juniorstudium an. Schon Schüler können Online-Kurse belegen - Chemie, Anatomie, Neurobiologie - und so einen Bonus für die Bewerbung sammeln.

Wer einen Kurs erfolgreich absolviert und am Ende sogar die Prüfung mitschreibt, darf die Leistung fürs Studium verwenden und wertet seinen Abiturschnitt um 0,1 auf. Wer eine medizinische Ausbildung sehr gut abgeschlossen hat und damit gezeigt hat, dass er sich für das Fach interessiert, bekommt sogar einen Bonus von 0,3 auf die Abiturnote.

Schnell wird es nicht gehen

Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss kommt, dass ein völlig neues System zur Verteilung von Plätzen nötig ist, wird es dauern, bis neue Regeln entwickelt sind und umgesetzt werden. Der Bund, die Länder, Universitäten und Experten müssen mitreden. In ersten Entwürfen für die Zeit danach spielen tatsächlich Faktoren wie soziale Kompetenz oder Organisationstalent eine Rolle. Bis es soweit ist, wird Sina warten müssen: auf einen Studienplatz in ihrem Traumfach. Denn etwas anderes als Medizin kommt für sie nicht in Frage.

