Stand: 16.01.2017 07:34 Uhr

Niederländische Panzerübung in Jägerbrück

Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) findet von heute an eine Militärübung der Königlich-Niederländischen Streitkräfte statt. Dazu sind rund 600 Offiziere und Soldaten aus dem Nachbarland nach Torgelow gekommen. Es sei das erste Mal, dass eine Übung in diesem Umfang in Deutschland stattfinde, sagte die Sprecherin der niederländischen Streitkräfte.

Übungen mit Leopard-Panzern

In Jägerbrück soll unter anderem mit Leopard-Panzern geübt werden. Das königliche Heer aus dem Nachbarland hat seit einigen Jahren schon keine schweren Kampfpanzer mehr. Sie wurden im Zuge von Sparmaßnahmen abgeschafft. Die Bundeswehr hat einen Teil der Panzer übernommen und sie mit einer deutschen Panzerdivision verzahnt. Nun stellt die Bundeswehr entsprechend eines Vertrages den Niederländern Panzer für Übungszwecke zur Verfügung.

Behinderungen im Straßenverkehr

Die Übung dauert bis Ende Januar, anschließend findet noch eine Übung in Polen statt. Autofahrer müssen sich während dieser Zeit auf Beeinträchtigungen im Straßenverkehr einstellen. Die Truppenverbände würden sich in Kolonnen über die Straßen bewegen und könnten nicht überholt werden, hieß es vom Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Das Verteidigungsministerium hatte im Sommer 2016 beschlossen, den 2011 zurückgestuften Bundeswehr-Übungsplatz Jägerbrück wieder hochzustufen und auszubauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.01.2017 | 07:00 Uhr